Zelenski Fransız meclisinde konuştu: ‘Rusya’ya verecek toprağımız yok’

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, 2’nci Dünya Savaşı’nda müttefik devletlerin Normandiya Çıkarması’nın 80’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında geldiği Fransa’da bir dizi temasta bulundu. Fransız parlamentosuna hitap eden Zelenski, “Rusya ile toprak karşılığında barış” formülünün asla uygulanmayacağını söylerken, ABD Başkanı Joe Biden ile de bir araya geldi.

HİTLER’E BENZETTİ

Fransız parlamentosundaki konuşmasının büyük bölümünü devam etmekte olan savaşa adayan Ukrayna lideri, “Savaşın şu veya bu çizgide durması da bizim gündemimizde yok. Birileri böyle çizgiler çizmeye kalkışırsa savaşa sadece ara verilmesini sağlamış olur” ifadelerini kullanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler arasında paralellik kurdu. “Günümüzde Putin tıpkı 80 yıl önce Hitler’in yaptığı gibi kendi çizdiği çizgileri bir bir geçersiz sayarak yeni ilhaklar gerçekleştirmek niyetinde. Bu yüzden Putin Rusya’sıyla toprak karşılığında barış söz konusu olamaz. Ukrayna’nın saldırgana verecek bir karış toprağı dahi yoktur. Benim ülkem savaşmaya devam edecek” diye konuştu. Zelenski, “Biz kazanırsak sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa ve Fransa da kazanmış olacak” ifadelerini kullandı.

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BIDEN ÖZÜR DİLEDİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı, daha sonra ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesinde Biden, ABD Kongresi’ndeki Cumhuriyetçilerin uzun süre kabul edilmesini engellediği 61 milyar dolarlık Ukrayna’ya yardım paketinin gecikmesi nedeniyle özür diledi. Zelenski’ye, “Asla boyun eğmediniz ve savaşmaya devam ediyorsunuz. Biz de sizi terk etmeyeceğiz” diyen Biden, Ukrayna’nın Rus saldırılarında zarar gören elektrik altyapısının onarımı için 225 milyon dolarlık ek yardım paketini onayladığını açıkladı.

KIEV’E MIRAGE YARDIMI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu yıl içinde Ukrayna’ya Mirage-2000 savaş uçakları gönderileceğini açıkladı. Toplam kaç uçak gönderileceğini söylemeyen Macron, ayrıca 10 bin kadar Ukrayna askerine eğitim vereceklerini belirtti. Öte yandan Politico, ABD Başkanı Biden’ın bu fikre sıcak bakmadığını yazdı.

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RUSYA’NIN HEDEFİNDE ELEKTRİK ALTYAPISI VAR

Askeri gözlemcilere göre Rusya Karadeniz donanmasına Hazar denizinden 3 yeni savaş gemisi aktardı. “Kalibar” seyir füzeleriyle donatılmış bu savaş gemilerinin önümüzdeki günlerde Ukrayna enerji altyapısını tamamen çökertmek için kullanacağı üzerinde duruluyor. Rusya’nın enerji altyapısını hedef alan saldırıları nedeniyle Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor.