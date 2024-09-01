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Zelenski F-16 faturasını komutana kesti

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#Volodimir Zelenski#F-16#Ukrayna
Zelenski F-16 faturasını komutana kesti
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 07:00

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Batı’dan yalvar yakar alınan F-16 savaş uçaklarından birinin geçen hafta kaybedilmesinin faturasını Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı General Nikolay Oleşçuk’a kesti.

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Batı’nın Ukrayna’ya verdiği F-16 savaş uçağı Rusya’nın en büyük hava saldırılarından birini düzenlediği 26 Ağustos tarihinde vurulmuştu. Soruşturma sonrasında Zelenski sürpriz bir kararnameyle General Oleşçuk’u görevden alıp yerine General Anatoliy Krivonojko’yu atadı. Ukrayna’nın ilk F-16 savaş uçağı kaybı ülkede büyük moral bozukluğu yarattı.

Zelenski F-16 faturasını komutana kesti

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Milyonlarca dolarlık uçağın yanı sıra olayda Ukrayna’nın bir numaralı pilotu ‘Moonfish’ (Ay balığı) lakaplı Yarbay Aleksey Mes de hayatını kaybetmişti. Zelenski, komutanı görevden alırken vurulan F-16 uçağından bahsetmemiş olsa bile “Hava Kuvvetlerimizde görev değişimi hava savunmamızı daha etkili hale getirmek için alınmıştır” demesi eski komutandan memnun olmadığını göstermiş oldu. Öte yandan Ukrayna Parlamentosu Rada’da F-16’nın dost ateşiyle düştüğüne dair şok iddia ortaya atıldı. F-16’nın büyük olasılıkla Ukrayna’nın Patriot sistemiyle düşürüldüğü öne sürüldü. Ukrayna’nın elinde 5 adet F-16 kaldığı iddia ediliyor. 

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HOLLANDA’DAN UKRAYNA’YA DESTEK

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Hollanda’nın Ukrayna’ya Viking paletli 28 zırhlı muharebe aracı gönderdiğini bildirdi. Brekelmans, X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu araçların kullanımı için Ukraynalı askerlerin Hollanda Deniz Piyadeleri tarafından eğitildiğini belirtti. “Ukrayna’ya desteğimiz, Rusya’yı uzak tutmaya devam ediyor” yorumunda bulunan Savunma Bakanı, Rus saldırganlığıyla mücadelede Ukrayna’nın yardımına ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

 

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#Volodimir Zelenski#F-16#Ukrayna

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