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Zelenski: Erdoğan ile müzakere sürecini görüştük

#Zelenski#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna
Zelenski: Erdoğan ile müzakere sürecini görüştük

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile müzakere sürecini ele aldıklarını aktardı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yayınladığı video mesajında Rusya-Ukrayna savaşına dair son gelişmeleri aktardı. Rusya’nın bazı Ukrayna kentlerine saldırılarını sürdürdüğünden bahseden Zelenski, Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulanmasını, kendilerine de tüm dünya kamuoyundan daha fazla destek verilmesini istedi. Gün içinde yaptığı diplomatik görüşmelere değinen Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinde önemli konuları ele aldıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Mariupol’deki son durum, sivillerin ve yaralıların tahliyesi, etkisizleştirilen Ukrayna ordusunun acilen yenilenmesi durumlarını konuştuk. Rusya ile müzakere sürecini ve savunma alanında da görüştük. Karadeniz limanlarını bloke eden Rusya'nın dünya gıda pazarına yönelik oluşturduğu tehditlere de ayrıntılı olarak değindik. Artan gıda fiyatları birçok ülkede şimdiden kritik seviyelere ulaştı. Ama bu sadece başlangıç” dedi.

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Zelenski, Rusya’nın barış istememesi durumunda birçok insanın ve ülke sisteminin artan gıda fiyatları ile karşı karşıya kalacağını ifade etti. Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmesine de değinen Zelenski, kendilerine verdiği destek nedeniyle ABD ve Başkan Joe Biden’a minnettar olduklarını ifade etti.

ZELENSKİ’DEN MACRON’A TEBRİK

Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini de değerlendiren Zelenski, cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Emanuel Macron’u tebrik ederek, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u seçim zaferinden dolayı tebrik ediyorum. Akşam cumhurbaşkanı ile görüştüm. Ukrayna onun desteğini her zaman takdir edecek, Fransa'nın yardımı için her zaman minnettar olacaktır. Fransa ve Macron ile birlikte özgürlüğümüzü ve birleşik Avrupa’yı korumak için daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum” dedi.

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#Zelenski#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna

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