×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Zelenski duyurdu: Savunma Bakanı Reznikov görevden alındı

Güncelleme Tarihi:

#Reznikov#Zelenski#Rustem Umerov
Zelenski duyurdu: Savunma Bakanı Reznikov görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 23:09

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov’un görevden alındığını, Reznikov’un yerine Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Rustem Umerov’un getirileceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov’un görevden alındığını duyurdu. Zelenski, “Bu hafta parlamentonun personel kararı alması istenecek. Ukrayna Savunma Bakanını değiştirmeye karar verdim. Oleksiy Reznikov, 550 günden fazla süren büyük çaplı bir savaş yaşadı. Bakanlığın hem orduyla hem de bir bütün olarak toplumla yeni yaklaşımlara ve diğer etkileşim biçimlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Savunma Bakanlığını artık Rustem Umerov yapacak. Umerov’un ek bir tanıtıma ihtiyacı yok. Parlamentonun bu adaylığı desteklemesini bekliyorum” dedi.

Eski milletvekili Rustem Umerov (41), Eylül 2022’den bu yana Ukrayna Devlet Varlık Fonu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Umerov’un, Karadeniz Tahıl Girişimi başta olmak üzere Ukrayna için savaş anlaşmalarında önemli bir role sahip olduğu belirtiliyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Reznikov#Zelenski#Rustem Umerov

BAKMADAN GEÇME!