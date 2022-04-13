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Zelenski duyurdu: Putin’in dostu yakalandı

#Volodimir Zelenski#Viktor Medvedçuk#Putin
Zelenski duyurdu: Putin’in dostu yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna istihbaratının, Ukraynalı muhalif politikacı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın dostlarından Viktor Medvedçuk’u yakaladığını duyurdu.

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Zelenski sosyal medya hesaplarından Medvedçuk’un Ukrayna üniforması içerisinde elleri kelepçeli bir fotoğrafını paylaşarak “Ayrıntıları daha sonra paylaşacağız” dedi.

EV HAPSİNDEN KAÇMIŞTI

Ukrayna’da hükümet karşıtı Yaşam İçin Muhalefet Partisi’nin lideri olan Medvedçuk, doğudaki Rus ayrılıkçısı Donetsk ve Lugansk yönetimlerine finansal destek sağladığı suçlamasıyla 2021 yılında ev hapsiyle cezalandırılmıştı. Ukrayna işgali başlamadan bir gün önce Zelenski’ye istifa çağrısında bulunmuştu.

Medvedçuk’un Rus işgali başladıktan 3 gün sonra, 27 Şubat’ta ev hapsinden kaçtığını açıklanmış, avukatı kaçma iddialarını reddetmişti. İşgalden önce, Moskova’nın Ukrayna’da Zelenski hükümetini devirerek yerine Medvedçuk’u getirmek istediğine dair haberler çıkmıştı. Medvedçuk’un “dostum” olarak bahsettiği Rusya lideri Putin, aynı zamanda kızının da vaftiz babası.

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#Volodimir Zelenski#Viktor Medvedçuk#Putin

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