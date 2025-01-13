Zelenski duyurdu: İki Kuzey Kore askerini esir aldık

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Kursk bölgesinde ilk kez iki Kuzey Koreli askeri yaralı olarak ele geçirdiklerini açıkladı. Zelenski, Rus güçlerinin Kuzey Kore’nin Ukrayna’ya karşı savaşta yer aldığına dair kanıtları yok etmek için yaralıları infaz ettiğini, birliklerin iki askeri esir alabilmek için zorlu bir mücadele verdiğini kaydetti. Zelenski yaptığı açıklamada, Rusya’nın elinde bulunan savaş esirleri karşılığında Koreli esirleri Kim Jong Un’a teslim edeceklerini duyurdu.

BİRİ 20 DİĞERİ 26 YAŞINDA

Ukrayna Güvenlik Servisi’ne “medyanın mahkûmlara erişimine izin vermesi” talimatını verdiğini aktaran Zelenski, esirlerin fotoğraflarını paylaştı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) da başkent Kiev’de bir hücrede tutulan iki askeri gösteren videoyu yayınladı. Kuzey Korelilerden birinin 9 Ocak’ta Ukrayna özel kuvvetleri tarafından, diğerinin ise Ukrayna paraşütçüleri tarafından yakalandığı belirtildi. Askerlerden birinin çenesinden yaralı olduğu, diğerinin ise bacağının kırık olduğu kaydedildi. SBU sözcüsü, tercüman aracılığıyla konuştukları askerlerden birinin 2005, diğerinin ise 1999 doğumlu olduğunu açıkladı.

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BİR HAFTA EĞİTİM GÖRMÜŞ

Askerlerden birinin üzerinde Rusya’nın Tuva bölgesinde başka bir kişinin adına düzenlenmiş bir Rus askeri kimlik kartı çıktı. Asker, söz konusu kimliğin geçen sonbaharda Rusya’da kendisine verildiğini; ayrıca Rus birlikleriyle beraber sadece bir haftalık eğitim aldığını söyledi. Üzerinden belge çıkmayan diğer asker ise SBU’nun açıklamasına göre, “Kuzey Kore ordusunda olduğunu ve eğitim için Rusya’ya gönderildiğini sandığını” anlattı. Ukrayna istihbaratı, geçen yılın ağustos ayında Kursk’a sınır ötesi operasyonun başlamasından sonra Rusya’nın yaklaşık 11 bin Kuzey Kore askerini bölgeye konuşlandırdığını belirtiyor.

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