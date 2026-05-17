Zelenski duyurdu: Dronlarımız Moskova'yı vurdu

Ukrayna dronları Moskova'yı vurdu! Savaşın seyrini değiştirecek kritik gelişmeyi Ukrayna Lideri Zelenski, "Rus hava savunmasını aştık. Dronlarımız Moskova'yı vurdu" ifadeleriyle duyurdu.

RUSYA: 586 İHA DÜŞÜRDÜK

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, başkent Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde 586 Ukrayna insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada dün yerel saatle 22.00'den 07.00’ye kadar Rus hava savunma sistemlerinin başta Moskova ve bölgeleri olmak üzere, Belgorod, Kaluga, Kursk, Oryol, Bryansk Voronej, Tula, Smolensk, Pskov, Lipetsk, Tver, Rostov, Krasnodar bölgelerinde, Kırım Yarımadası, Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna'ya ait 556 adet uçak tipi İHA'nın önlenerek imha edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada da yerel saatle 07.00'den 09.00'a kadar İHA saldırılarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, hava savunma sistemleriyle yine Moskova bölgesi başta olmak üzere Kaluga, Bryansk, Smolensk, Pskov, Krasnodar bölgelerinde, Kırım Yarımadası ve Azov Denizi üzerinde Ukrayna'ya ait 30 İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

MOSKOVA'DA HAVALİMANINA İHA PARÇALARI DÜŞTÜ

Şeremetyevo Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, vurulan bir İHA'nın parçalarının havalimanına düştüğü belirtilerek enkazın uçak ve yolcu hizmetleri alanından uzakta bulunduğu kaydedildi.

Havalimanında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilen açıklamada, alanda yaralanan olmadığı, hasar bulunmadığı ve yolcu terminallerindeki durumun sakin olduğu ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Moskova'ya Ukrayna'nın 120'den fazla İHA ile saldırıda bulunduğunu belirtmişti. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev de İHA saldırıları sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

RUSYA: UKRAYNA, ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ’NE TOPÇU SALDIRISI DÜZENLEDİ

Rusya’nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna ordusunun tesis sahasındaki ulaşım atölyesine topçu saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Santralin ulaşım atölyesi bölgesine topçu saldırısının yapıldığı aktarılan açıklamada, saldırı sonucu binanın çatısı ile personel için kullanılan bazı otobüslerin zarar gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda yaralananın olmadığı ve yangın çıkmadığı vurgulandı.

Santralin normal şekilde çalışmaya devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin normal sınırlar içinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, santraldeki tesislerin üst üste 2. gün saldırılara maruz kaldığına dikkati çekildi.

Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda" bulunuyor.

Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.