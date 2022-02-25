Zelenski: Çok sayıda kayıp var

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Zelenski, dün canlı yayında da Ukraynalılara şöyle seslendi: “Rusya ile diplomatik bağlarımızı kopardık. Ukrayna tek başına bu işgale karşı duruyor. Rusya II. Dünya Savaşında Nazilerin yaptığı gibi ülkemize saldırdı. Topraklarımıza geldikleri sürece daha ağır tahribata uğrayacaklar. Ulusal birliğimiz en güçlü desteğimiz. Bu tek destek değil. Savunma silahlarımızı kullanıyoruz. Ukrayna vatandaşlarının her biri geleceğimize karar verecek. Düşman çok zayiat aldı. Ukrayna kuzeyden ve güneyden saldırıya uğruyor. Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek. Askeri tecrübesi olan herkes gidip karakollara rapor vermeli. Eski askerlere çağrı yapıyoruz; herkes elinden geleni yapsın. Sabahtan beri askerlerimiz ardında yaralananlar oldu. Kan bağışına ihtiyacımız var. Gelin kan verin. Toplum için çalışın, hepimiz için çalışın, her çalışan bize mal ve hizmet sağlamaya devam etmeli.”