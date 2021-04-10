Zelenski bugün Erdoğan ile görüşmeye geliyor

9’uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi (YDSK) ziyareti kapsamında, liderlerin savunma sektörü, serbest ticaret anlaşması (STA) ve turizm konularını ele alması bekleniyor.

Kulislerde Zelenski’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yakın ilişki içinde olan Erdoğan’dan tansiyonun düşürülmesi için destek isteyeceği konuşuluyor. Ankara’ya bölgeden son ulaşan bilgilerde de Ukrayna tarafında arazideki askeri hareketliliğin, Rusya’nın ileri sürdüğü gibi savaş durumuna hazırlık boyutunda olmadığı bildirildi. Öte yandan ABD Başkanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna sınırındaki Rus askeri varlığının 2014‘ten beri en yüksek seviyede olduğunu belirtti.

SAVUNMA SANAYİSİ ÖNEMLİ

Ukrayna ile Türkiye ilişkilerinde savunma sanayisinde işbirliği önemli yer tutuyor. İki ülke arasında 14 Aralık 2020’de korvet ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) için üretim ve teknoloji paylaşımı alanında bir dizi anlaşma imzalanmıştı. Ukrayna uçak firması Antonov ile AN-178 uçağının ortak üretimi iki ülke arasındaki güncel konular arasında yer alıyor. İki ülke 2019’da yaklaşık 5 milyar dolar olan ticaret hacmini, 2020’de koronavirüs salgınına rağmen yaklaşık 4.7 milyar dolarda tutarak büyük ölçüde korumayı başardı.

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