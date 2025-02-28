Zelenski Beyaz Saray’a anlaşmaya gidiyor

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ABD’de Başkan Donald Trump yönetiminin devam eden savaşta Ukrayna’yı Rusya karşında yalnız bırakmamak için şart koştuğu nadir elementler anlaşmasının bugün Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin Washington ziyareti sırasında imzalanması bekleniyor. ABD ile Ukrayna arasında yapılacak nadir elementler anlaşmasının sadece ticari kapsamda olacağı dile getirilirken, Ukrayna için Kiev’in talep ettiği somut güvenlik garantilerini içermeyecek olması Zelenski’nin Trump’a verdiği taviz olarak yorumlanıyor.

DOLAYLI GÜVENCE

Washington’a hareketinden önce iki haftadan bu yana gündemden düşmeyen ikili anlaşmayı değerlendiren Zelenski, anlaşma metninin son halinin Ukrayna için daha avantajlı hale getirildiğini açıkladı. Anlaşmanın Ukrayna anayasasına uygun hale getirildiğini aktaran Zelenski, “anlaşmanın ilk metninde yer alan 500 milyar, 350 milyar veya 100 milyar dolar gibi rakamların yazılı olmayacağını” kaydetti. “Anlaşma Ukrayna yeraltı zenginliklerinin ABD’ye doğrudan devredilmesi anlamına gelmiyor. Ukrayna ile ABD, madenleri ortak işletecek ve gelirin büyük kısmı yine Ukrayna’nın yeniden inşa edilmesinde kullanılacak” ifadelerini kullanırken, dolaylı bir güvenlik garantisi oluşacağını söyledi. Ukrayna lideri, “ABD yönetimi bu anlaşmayla bize doğrudan sağlam güvenlik güvencesi vermemesine rağmen, dolaylı olarak bizi savunacağını ima ediyor. Anlaşma gereği Ukrayna’ya çalışmaya gelecek Amerikalı şirketlerinin personeli güvence altında sayılacak” diye konuştu.

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‘DESTEĞİ SORACAĞIM’

Zelenski ayrıca ABD ziyaretinde Trump ile görüşmesi halinde ABD’nin Ukrayna’ya silah desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğini ve ABD-Rusya görüşmelerini sormak istediğini dile getirdi. “Bizimle ilgili kararların bizden habersiz alınmasının kabul edilemez olduğunu daha önce teyit ettim” diyen Ukrayna lideri, güvenlik garantisi olarak yabancı askerlerin barış gücü olarak Ukrayna’da konuşlandırılmasını İskandinav ülkeleri ile de görüştüğünü ve konuyla ilgili görüşmeleri sürdüreceklerini kaydetti.

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ANLAŞMANIN MADDELERİ NELER

Washington’da imzalanması beklenen ABD-Ukrayna nadir elementler anlaşmasının altı önemli madde içerdiği belirtilirken, söz konusu maddeleri Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal duyurdu.

1-Ukrayna ile ABD, Ukrayna’nın yeniden yapılandırılması için ortak fon kuracak. Ukrayna ve ABD fonda eşit temsille söz sahibi olacak.

2-Ukrayna topraklarında bulunan yer altı zenginlikleri ne ABD ne de başka ülkenin malı ilan edilmeyecek. Anlaşma ortak maden çıkarılması ve üretimini kapsayacak.

3-Ukrayna’da çıkarılacak nadir elementlerden Kiev yönetimi yüzde 50 pay alarak kalkınma fonuna aktaracak.

4-ABD tarafı da Ukrayna’nın yeniden inşa edilmesi fonuna belirli bir oranda mali katkıda bulunacak.

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5-ABD ile Ukrayna hükümetlerinin kontrolündeki fon yalnızca Ukrayna’da yıkılan altyapının yeniden inşasında kullanılabilecek.

6-Anlaşma ayrıca Ukrayna’nın Batılı ülkelere karşı üstlendiği sorumlulukları yerine getireceğini teyit ediyor.

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER BEYAZ SARAY’DA: KRAL CHARLES’TAN TRUMP’A DAVET

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Starmer’i dün Beyaz Saray’da ağırladı. İngiltere’ye ikinci devlet ziyareti için Kral Charles’tan da davet alan Trump, “Bu gerçekten çok özel, daha önce hiç olmamıştı. Yakında İngiltere’yi ziyaret edeceğim” dedi. “AB ile sorunlarımız var çünkü bize gümrük tarifesi uyguluyorlar. Biz de onlara karşılıklı gümrük tarifeleri uygulayacağız” diyen Trump, “Ukrayna ile bir barış anlaşması imzalanırsa Putin’in daha sonra yeniden bir işgal girişiminde bulunacağını sanmıyorum. Ukrayna’ya barış gücünden önce bir barış anlaşmamızın olması lazım, henüz bir anlaşma yok. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yarın (bugün) buraya geliyor. Nadir toprak elementleri anlaşması Ukrayna için bir “destek” olacak” ifadelerini kullandı. Bu arada Trump, “Zelenski için halen “diktatör” der misiniz?” sorusuna, “Öyle mi dedim? Öyle dediğime inanamıyorum” şeklinde cevap verdi.

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TRUMP’IN ‘ADİL BARIŞ’ ÇIKIŞINA KREMLİN’DEN RET GELDİ

ÖNCEKİ akşam kabine toplantısında Rusya-Ukrayna barışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Ukrayna’nın kaybettiği bazı topraklarını geri alarak adil barış sağlanabileceği” yönündeki sözlerine Kremlin’den tepki geldi. “Ukrayna’nın bu savaştan adil barışla, en az kayıpla çıkmasını sağlamaya canla başla çalışacağım. Ancak ufukta tarafları barışa ikna edememe ihtimali yine de var. Ukrayna’nın kaybettiği bazı toprakları geri alması zor da olsa bence mümkün olabilir” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump’ın bu sözlerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov “mümkün değil” yanıtını verdi. “Ukrayna ihtilafı sırasında Rusya toprağı haline gelen ve Rusya anayasasına yazılan bölgeler hiç kimseyle müzakere konusu edilemez. Eski ABD yönetiminden farklı olarak Donald Trump bizim dile getirdiğimiz görüşleri dinlemesini çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.