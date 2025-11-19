Zelenski ‘barış’ sloganıyla Ankara’da

Haberin Devamı

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde şiddeti giderek artan savaşın sona erdirilmesi için çabalarını sürdürürken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski “barış görüşmelerini canlandırma”sloganıyla temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’da olacak. Türkiye üzerinden batılı müttefiklerle ülkesinin Rusya’ya hangi şartlarda ateşkes ve barış müzakerelerine hazır olduğunu son bir kez iletme amacı taşıyan Zelenski, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkililerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

RUSYA’DAN KİMSE KATILMAYACAK

Türkiye ziyaretini önceki gün Telegram sosyal medya kanalından duyuran Zelenski, yaptığı paylaşımda “Müzakere sürecini canlandırmaya hazırlanıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız birtakım hazır çözüm planlarımız var. Ukrayna, savaşının sona ermesini öncelik olarak görüyor. Bu süreçte esir takasını canlandırmak da gündemimizde” ifadelerini kullandı. Ancak Zelenski’nin “barış görüşmelerini canlandırma” sloganı Moskova cephesinde henüz karşılık bulamadı. Başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus temsilcilerin müzakerelere katılıp katılmayacaklarına dair sorulan soruya “Türkiye’de Zelenski ile yapılacak 19 Kasım görüşmesine herhangi bir temsilci göndermeyi planlamıyoruz. Bu görüşmeye katılacak üçüncü taraflar daha sonra bize içerik hakkında bilgi vermek istiyorsa onları memnuniyetle dinlemeye hazırız” yanıtını verdi. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, savaşta son dönemde iki ülkenin birbirlerinin altyapılarına büyük zararlar verdiğini hatırlatarak Zelenski’nin Rusya tarafına iletilmek üzere bazı mesajlar vermesinin beklendiğini kaydetti.

FİDAN İŞARET ETMİŞTİ

Ukrayna ile Rusya arasında ilk barış görüşmeleri 2022 yılında İstanbul’da gerçekleştirilmişti. Taraflar bu yıl yine İstanbul’da 16 Mayıs, 2 Haziran ve 23 Temmuz’da üç tur görüşme yapmış ancak esir takası dışında önemli bir sonuca varılamamıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hafta sonu katıldığı bir canlı yayında savaşın bitme noktasına yaklaştığına inandığını belirterek, savaşın sona ermesi için Türkiye’nin çabalarının sürdüğünü ve önümüzdeki süreçte önemli adımlar atılacağını kaydetmişti.

KİEV SIKINTILI GÜNLER YAŞIYOR

Ankara’daki temaslarına Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov’un eşlik edeceği Zelenski’nin müzakere sürecini aniden canlandırma çabası, 10 Kasım’da patlak veren yolsuzluk skandalıyla aynı döneme denk gelmiş durumda. 100 milyon dolarlık yolsuzluk skandalı nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Zelenski’nin eski iş ortaklarından Timur Mindiç’in, “yolsuzluk işlerinin ana organizatörü” olduğu düşünülüyor. Pek çok üst düzey yöneticinin de adının karıştığı skandal kapsamında, yöneticilerin enerji sistemi restorasyon çalışmalarından tahmini 100 milyon dolar çaldıkları öne sürülüyor. Mindiç’in soruşturma başlamadan önce Ukrayna’yı terk ettiği kaydedilirken, Enerji Bakanı Svitlana Hrynchuk ve Adalet Bakanı Herman Haluşçenko görevlerinden istifa etti. Skandala Ukrayna’da şimdiden “Mindiçgate” adı verilmiş durumda.