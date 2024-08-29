Zelenski: Barış planını gelecek ay açıklayacağım

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Zelenski planı gelecek ay ABD Başkanı Joe Biden ve başkan adaylarına sunmaya hazırlandığını da belirtti.

RUSYA KABUL ETMEMİŞTİ

Zelenski, savaşın dokuzuncu ayında 15 Kasım 2022 tarihinde G20 zirvesinde 10 maddelik “Barış formülü” planını açıklamıştı. Plan Rus kuvvetlerin şartsız koşulsuz Ukrayna topraklarından tamamen çekilmesini öngörüyordu. Ancak Rusya, bildiğini okumayı sürdürdü. Geçen haziran ayında yine Zelenski planı odaklı birinci uluslararası barış konferansı toplandığında yaklaşık 100 ülke ‘Savaş adil bir şekilde bitirilmeli’ diye çağrı yaptı, Rusya yine duymadı.

HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Ukrayna’nın 33’üncü bağımsızlık yıldönümünde Kiev’de yapılan forumda konuşan Zelenski, “Plan tam olarak hazırlandığında ABD’deki iki başkan adayı Donald Trump ve Kamala Harris’e de sunulacak. Eski 10 maddelik barış planımızla ilgisi yok. Ancak nihai hedef Ukrayna’nın bu savaşta galip gelmesi ilkesi. Ukrayna ordusunun ağustosta Rusya’nın Kursk bölgesine gerçekleştirdiği askeri harekât da bu yeni planımızın bir parçası. Planın sonbahara doğru netleşerek ikinci Ukrayna barış konferansına hazır olacağını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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RUSYA’DAN DEVAM SİNYALİ

- Zelenski’nin ‘yeni barış planı üzerinde çalışıyoruz’ sözlerine Rusya’dan “Biz özel askeri harekâta devam edeceğiz” açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Kiev rejimi ilk defa yeni plan çıkışı yapmıyor. Ukrayna’da şu an yönetimin kimin elinde bulunduğunu çok iyi bildiğimiz için Rusya’nın başlattığı özel askerî harekâtı tüm ilan edilen hedeflere ulaşılana kadar devam edecek” dedi.



