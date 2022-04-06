Zelenski: Avrupa'nın herhangi bir kararsızlığına tahammül edemiyorum

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya’nın ülkesine karşı süren saldırılarına karşı diplomatik görüşmelere devam ediyor.

Birçok dünya liderinin yanı sıra ülke parlamentolarına da hitap ederek ülkesindeki durumu aktarmaya çalışan Zelenski, Rusya’nın ülkesine karşı saldırılarını aralıksız olarak sürdürdüğüne işaret ederek destek istiyor.

Bugün İrlanda Parlamentosu’na hitap eden Zelenski Rusya tarafından Ukrayna’ya ait gıda taşıyan gemilerin çıkışının engellendiğini söyleyerek, “Rusya, ihracat için hali hazırda tarım ürünleri yüklü olan gemileri tüm limanlarımızda engelledi. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü onlar için açlık bize, sıradan insanlara karşı bir tahakküm aracı, bir silah. Ukrayna, ihracatta dünyanın önde gelen gıda tedarikçilerinden biri. Bu sadece açık veya açlık tehdidi ile ilgili bir konu değil. Afrika ve Asya'daki bir düzineden fazla ülke için bir kıtlık riski var. Çünkü üretim hacimlerinde hissedilir derecede bir kıtlık olacak ve fiyatlar önemli ölçüde artacak. Kuzey Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerindeki milyonlarca yoksul ailelerin beslemesi daha da zor olacak. Şimdi Ukrayna’da ekin zamanı. Ekinlerimizi tahrip etmek, tarım altyapımızı yok etmek ve gıda krizini kışkırtmayı hedefliyorlar. Rusya, savaşın ilk günlerinden beri açlığı halkımıza karşı kullanıyor. Mariupol’de 1 aydır her şey engellendi. İnsani yardımlar engelleniyor. Yiyecek, su, ilaç. İnsanlar kar varken en azından karı eritip su alıyordu ama şimdi kar eridi. Gece gündüz bombardımanlar ve hava saldırıları devam ediyor” dedi.

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'EN AZ 167 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ'

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 42. günü olduğunu hatırlatan Zelenski saldırıların başladığı günden bu yana ülkede zarar gören sivillerle ilgili durumu aktararak, “Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin 42. gününde en az 167 çocuğun öldürüldüğü gerçeği var. Mariupol’deki kayıpları henüz bilmiyoruz. Diğer şehirlerdeki durumu da bilmiyoruz. Rus bombardımanı sonucunda 927 eğitim kurumu, 258 hastane hasar gördü, hatta 78 ambulansa ateş açıldı. Kadın ve çocuklardan başka kimsenin olmadığını kesin olarak bildikleri kiliseleri, sığınakları bile hedef alıyorlar. Bunu yapan ülke, medeni ülkeler arasında olmayı hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

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Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı tepki verme konusunda Avrupa’yı yetersiz kalmakla suçlayan Zelenski, “Ukrayna’da yaşanan şeylerden sonra dünya Rusya'nın halkımıza karşı işlediği savaş suçları hakkında her şeyi biliyorken, bazı Avrupalı şirketleri Rusya pazarından çıkmalarına ikna etmemiz gerekiyor. Yabancı politikacıları, Rus bankalarının küresel finansal sistemiyle olan bağını kesmemiz gerektiğine dair ikna etmemiz gerekiyor. Avrupa'yı Rus petrolünün, Rus askeri makinelerini yeni finansman kaynaklarıyla beslememesi gerektiğine ikna etmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği ortaklarımızı Rusya'ya karşı yaptırımlarını sertleştirmeye davet ediyorum. Rusya ile tüm ticareti durdurmamız gerekiyor. Rusya'nın bankalarının dünya finans sistemiyle bağları kesilmelidir. Petrol üzerinden oluşan Rus bütçesiyle füzelere, bombalara ve topçu sistemlere para akışı kesilmelidir” şeklinde konuştu.

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Zelenski açıklamasının sonunda İrlanda hükümetinden, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı yaptırımlarını katılaştırması için baskı yapmasını talep ederken Ukrayna’nın AB’ye katılımı ve savaş sürecindeki desteklerinden dolayı İrlanda hükümetine teşekkür etti.