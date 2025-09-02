Zelenski Avrupalı liderlerle buluşacak

Haberin Devamı

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir kaynak, böyle bir toplantının planlandığını ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımının beklenmediğini söyledi. Rusya’nın diplomasiden uzaklaşmaya çalıştığı bir ortamda Paris görüşmelerinin ana konusunun Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri olduğu belirtildi. Ukrayna, olası bir barış anlaşmasında Rusya’yı gelecekteki olası bir saldırıdan caydıracak güvenlik garantileri olmasını istiyor. Bu çerçevede Avrupa’dan bir barış gücünün Ukrayna’ya konuşlandırılması da değerlendiriliyor.

Bu arada Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Putin ve Trump arasında, Zelenski ile görüşmeler konusunda henüz bir anlaşma olmadığına dikkati çekerek, “Üçlü bir görüşmeden, Putin ve Zelenski arasında bir görüşmeden bahsediyorlar. Ama bildiğim kadarıyla Putin ve Trump arasında bu konuda bir anlaşma yok” açıklamasında bulundu.