Zelenski Avrupa’dan destek arıyor: 48 saatte dört başkent

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, bu hafta sonu Almanya’daki Ramstein üssünde düzenlenmesi beklenen Ukrayna yardım zirvesinin iptal edilmesi nedeniyle Rusya savaşını sona erdirecek “zafer planını” sunmak üzere Avrupa başkentlerinde hızlı bir tura başladı. Dün İngiltere’nin başkenti Londra’ya giderek İngiliz Başbakan Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen Zelenski, bugün de Berlin’e giderek Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Roma’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşecek. Ukrayna lideri iki günlük turunda Avrupa liderlerinden daha fazla askeri ve finansal destek bulma amacında.

SAĞLAM POZİSYON ARAYIŞI

Londra toplantısı sonrasında Ukrayna’dan yapılan açıklamada temmuz ayında gerçekleşen NATO zirvesinde Ukrayna’ya verilecek desteğe ilişkin alınan kararların hızlı bir şekilde uygulamaya konmasının masaya yatırıldığı belirtildi. Özellikle Ukrayna’ya yeni hava savunma sistemleri sağlanması, hava kuvvetlerinin kapasitesinin arttırılması ve müttefik ülkelerin Ukrayna’daki topçu mühimmatı, uzun menzilli füzeler ve dronların üretimine yatırımda bulunması konularının konuşulduğu kaydedildi.

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AMAÇ RUSYA’YI ZORLAMAK

Zelenski, son aylarda sıklıkla dile getirdiği zafer planının ayrıntılarını ilk defa geçen ay ABD Başkanı Joe Biden’a sunmuştu. Tüm ayrıntıları basına yansımayan planın Ukrayna’nın NATO’ya katılım sürecinin başlatılması, Kiev’e yapılan askeri yardımların kapsamının genişletilmesi gibi hem askeri hem diplomatik araçlar kullanarak Ukrayna’nın müzakere pozisyonunu güçlendirme ve Rusya’yı barış yapmaya zorlamayı amaçladığı belirtiliyor. New York’taki Biden-Zelenski görüşmesinin ardından ABD basınına konuşan güvenlik yetkilileri, Zelenski’nin planını “yeni bir şey önermediği” değerlendirmesini yapmıştı.

Ukrayna liderinin 48 saatlik Avrupa turu, ABD Başkanı Joe Biden’ın ülkedeki kasırgaların yarattığı hasar nedeniyle Almanya gezisini iptal etmesi ve Ramstein zirvesinin bu nedenle ertelenmesi sonrası geldi.

FT: PERDE ARKASINDA BAŞKA BİR FORMÜL ARANIYOR

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Kiev yönetimi Rusya’ya karşı savaşında daha fazla destek arayışını sürdürürken, İngiliz Financial Times (FT) gazetesi gittikçe daha maliyetli hale gelen Ukrayna savaşının Batı başkentlerinde bir yorgunluk yarattığı ve perde arkasında savaşı sona erdirecek alternatif diplomatik çözüm formülleri üzerine çalışıldığını yazdı. Söz konusu alternatif çözüm ise Rusya’ya Ukrayna’da işgal ettiği toprakların kontrolünü bırakarak, Ukrayna’nın geri kalan kısmının NATO’ya alınmasını öngörüyor. Bilindiği gibi Kremlin savaşın başından bu yana Ukrayna’nın askeri tarafsızlığını ve ordunun sınırlandırılmasını istiyor.