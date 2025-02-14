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Zelenski açıkladı: Türkiye'ye geliyor

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#Volodimir Zelenski#Türkiye#Suudi Arabistan
Zelenski açıkladı: Türkiyeye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 16:14

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Zelenski, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini bildirdi.

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Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı’na (MSC 2025) katılan Zelenski, burada düzenlediği basın toplantısında, ileriki günler için planladığı yurt dışı ziyaret programı hakkında konuştu.

Gelecek günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceğini söyleyen Zelenski, burada Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki esir takası konusu ile insanı yardım programları hakkında görüşmeler yapacağını belirtti.

Zelenski, BAE'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan'a gideceğini dile getirerek daha sonra da resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ifade etti.

Zelenskiy, ziyaretleri sırasında ABD veya Rusya temsilcileriyle herhangi bir görüşme planlamadığını kaydetti.

 

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#Volodimir Zelenski#Türkiye#Suudi Arabistan

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