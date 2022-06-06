Zelenski açıkladı: Türkiye ve İngiltere ile görüşüyoruz!

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Kiev'de düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Zelenski, bloke edilen Ukrayna tahıl stoklarının sonbaharda 3 katına çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu ve ticari gemileri korumak için gemisavar silahlara ihtiyaçları olduğunu belirtti.

TÜRKİYE VE İNGİLTERE İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Zelenski, Rusya'nın hakim olduğu Karadeniz'den Ukrayna'nın tahıl ihracatının gerçekleşmesi için İngiltere ve Türkiye ile üçüncü bir ülkenin garantörlüğünü tartıştıklarını belirtti.

SEVERODONETSK'TE SON DURUM

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Severodonetsk kenti hakkında da değerlendirmeler yapan Ukraynalı lider, "Ordumuz dayanmaya çalışıyor ama Rus askerleri sayıca çok daha fazla" dedi.