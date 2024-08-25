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Zelenski açıkladı :Savaşın başından beri Rusya yaklaşık 10 bin füze attı

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#Rusya#Ukrayna#Zelenski
Zelenski açıkladı :Savaşın başından beri Rusya yaklaşık 10 bin füze attı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 11:36

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın savaşın başından bu yana 10 bine yakın füze ve 33 binden fazla ‘süzülen bomba’ ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “İki buçuk yıldır devam eden geniş çaplı savaşta Rusya Ukrayna'ya çeşitli tiplerde yaklaşık 10 bin füze ve 33 binden fazla süzülen bomba fırlatmıştır. Şehirlerimize yönelik saldırıları durdurmak, bu silahların taşıyıcılarını, askeri havaalanlarında konuşlu Rus uçaklarını hedef almakla mümkün olabilir” dedi.

“PALIANYTSIA’NIN İLK KULLANIMI YAPILDI”

Zelenski, Ukrayna üretimi roket İHA’sı Palianytsia’nın ilk muharebe kullanımının yapıldığını belirterek, “Yeni silahımız olan Ukraynalı uzun menzilli roket İHA’sı ‘Palianytsia’nın ilk başarılı muharebe kullanımı gerçekleşti. Düşmanın saldırı potansiyelini yok etmek üzere yerli olarak tasarlanmıştır. Tıpkı etkinliğini neredeyse her gün gördüğümüz uzun menzilli saldırı dronlarımızın üretiminde olduğu gibi roket dronlarımızın üretim sayısı da artacaktır” dedi.

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#Rusya#Ukrayna#Zelenski

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