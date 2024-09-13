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Zelenski açıkladı: Rusya ile Ukrayna arasına esir takası

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#Ukrayna#Rusya#Esir Takası
Zelenski açıkladı: Rusya ile Ukrayna arasına esir takası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 16:13

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan esir takası kapsamında 49 Ukraynalı asker ve sivilin serbest bırakıldığını bildirdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasında bir esir takasının daha gerçekleştirildiğini duyurdu.

Takas sonucu Ukraynalı askeri personel ve sivil olmak üzere toplam 49 kişinin ülkesine getirildiğini aktaran Zelenski, "Esir ve rehinelerin Rus esaretinden serbest bırakılmasını sağlayan tüm ekibimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Zelenski, tüm Ukraynalı esirlerin evlerine geri getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya'dan esir takasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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#Ukrayna#Rusya#Esir Takası

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