Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Zelenski açıkladı: Okula isabet eden bomba sonucu 60 kişi öldü

#Ukrayna#Zelenski#Dünya
Zelenski açıkladı: Okula isabet eden bomba sonucu 60 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Luhansk bölgesinde bir okula isabet bomba sonucu 60 civarında kişinin öldüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Luhansk bölgesi Valisi Serhiy Gayday, 90 kişinin sığındığı okul enkazından 30 kişinin sağ çıkarıldığını duyurmuştu.

Gayday bombayı bir Rus uçağının attığını söyledi. Rus birlikleriyle ayrılıkçı güçlerin Ukrayna Ordusu'nun etrafını sarmaya çalıştığı Luhansk'ta şiddetli çarpışmalar yaşanıyor.

Bilohorivka, Ukrayna güçlerinin elindeki Severodonetsk'e yakın ve bölgenin dış mahallelerinde Cumartesi şiddetli çatışmalar oluğu bildirildi.

Telegram kanalında patlamaya ilişkin bilgi veren vali, itfaiyecilerin binayı saran alevleri üç saatte söndürebildiğini belirtti. Vali Gayday, neredeyse tüm köy halkının, okulun bodrumunda saklandığını da açıkladı.

Saldırı ile ilgili açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillerin hayatlarının her şekilde korunması gerektiğini savundu ve görüntüler karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Zelenski açıkladı: Okula isabet eden bomba sonucu 60 kişi öldü

Gayday, Sihpilovo adlı komşu köydeki bir evin de Rus bombardımanına uğradığını ve burada da 11 kişinin mahsur kaldığını ifade etti. Pazar sabah saatlerinde Ukrayna'nın doğusundan da çatışma haberleri geldi.

Rusya yanlısı ayrılıkçı yetkililere göre, Ukrayna ordusu Donetsk kentini ve Holmivskyi kentini bombaladı.

24 Şubat'ta başlayan Rus işgali, BM'nin verilerine göre en az 2345 sivilin ölümüne ve 2919 sivilin yaralanmasına yol açtı. Her iki tarafın güçlerinden de binlerce kişinin öldüğüne ve yaralandığına inanılıyor.

Çatışmanın başlamasından bu yana 12 milyondan fazla kişi evlerinden olurken, 5,7 milyon kişi ülke dışına kaçtı.

Donetsk ile birlikte Donbas bölgesinin bir kısmını oluşturan Luhansk'ın büyük kısmı son sekiz yıldır ayrılıkçı güçlerin elinde.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Zelenski#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık
Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya

BAKMADAN GEÇME!

Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık
Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya