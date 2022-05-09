Zelenski açıkladı: Okula isabet eden bomba sonucu 60 kişi öldü

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Luhansk bölgesi Valisi Serhiy Gayday, 90 kişinin sığındığı okul enkazından 30 kişinin sağ çıkarıldığını duyurmuştu.

Gayday bombayı bir Rus uçağının attığını söyledi. Rus birlikleriyle ayrılıkçı güçlerin Ukrayna Ordusu'nun etrafını sarmaya çalıştığı Luhansk'ta şiddetli çarpışmalar yaşanıyor.

Bilohorivka, Ukrayna güçlerinin elindeki Severodonetsk'e yakın ve bölgenin dış mahallelerinde Cumartesi şiddetli çatışmalar oluğu bildirildi.

Telegram kanalında patlamaya ilişkin bilgi veren vali, itfaiyecilerin binayı saran alevleri üç saatte söndürebildiğini belirtti. Vali Gayday, neredeyse tüm köy halkının, okulun bodrumunda saklandığını da açıkladı.

Saldırı ile ilgili açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillerin hayatlarının her şekilde korunması gerektiğini savundu ve görüntüler karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

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Gayday, Sihpilovo adlı komşu köydeki bir evin de Rus bombardımanına uğradığını ve burada da 11 kişinin mahsur kaldığını ifade etti. Pazar sabah saatlerinde Ukrayna'nın doğusundan da çatışma haberleri geldi.

Rusya yanlısı ayrılıkçı yetkililere göre, Ukrayna ordusu Donetsk kentini ve Holmivskyi kentini bombaladı.

24 Şubat'ta başlayan Rus işgali, BM'nin verilerine göre en az 2345 sivilin ölümüne ve 2919 sivilin yaralanmasına yol açtı. Her iki tarafın güçlerinden de binlerce kişinin öldüğüne ve yaralandığına inanılıyor.

Çatışmanın başlamasından bu yana 12 milyondan fazla kişi evlerinden olurken, 5,7 milyon kişi ülke dışına kaçtı.

Donetsk ile birlikte Donbas bölgesinin bir kısmını oluşturan Luhansk'ın büyük kısmı son sekiz yıldır ayrılıkçı güçlerin elinde.