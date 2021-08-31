Zeki Gökhan 2.5 aylığına milletvekili oldu

Bir bebek malzemeleri satan şirkette depo işçisi olarak çalışan Zeki Gökhan, yaklaşık 2.5 ay milletvekilliği yapacak. Tunceli’den Zonguldak’a yerleşen bir ailenin oğlu olan Zeki Gökhan, 1993 yılında siyasi sığınmacı olarak Almanya’ya gelmiş. İkamet izni ve çalışma müsaadesi alan Zeki Gökhan çalışma hayatının yanı sıra Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da aktif siyasetten vazgeçmemiş. 2008 yılında Sol Parti üyesi olan Gökhan, 2017 yılında yapılan parti kongresinde yüzde 52 oyla yedek listeye seçilmiş, 26 Eylül’de yapılacak seçimlerde ise aday değil.

İŞİNE DÖNECEK

Gökhan, “Türkiye’de yıllardır emekçinin yanında sivil siyasi hareketler içinde yer aldım. Almanya’ya geldikten sonra da emekçinin yanında yer almaya devam ettim. En kısa süre milletvekilliği yaparak rekor kıracağım“ dedi. Gökhan, milletvekilliği sona erdikten sonra yeniden işçi olarak hayatına devam edeceğini belirtti.





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