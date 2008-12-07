Zeki erkek spermi kaliteli

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İNGİLTERE’de yapılan bir araştırmaya göre, zeki erkekler daha kaliteli sperm üretiyorlar.

Araştırmayı yapan uzmanlar, bunun zeki erkeklerin daha fazla çocuk sahibi olacağı anlamına gelmediğini vurguladılar. Londra’daki King College’de söz konusu araştırmayı yapan ekibin lideri Rosalind Arden, "Ufak da olsa pozitif bir bağlantı bulduk. Zeki erkeklerin spermi daha iyi" diye konuştu. Arden, şöyle devam etti: "Ama zeki erkeklerin daha fazla çocuk sahibi olduklarını ima etmiyoruz. Çünkü zeki erkekler, günümüz şartlarında geç yaşta evleniyor ve gerekli korunmayı yaptıkları için de daha az çocuk sahibi oluyor."