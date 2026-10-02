Zehirli iğneye rağmen ölmedi... Amerikalı kadın idamdan sağ kurtuldu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Eyalette 200 yıl sonra idam edilecek ilk kadın olması beklenen Pike’a infaz protokolü kapsamında iki şırınga yüksek dozda “pentobarbital” verildi. Ancak uygulanan iki doza rağmen Pike’ın bilincini tamamen kaybetmediği ve kalbinin atmaya devam ettiği bildirildi.

Yaşam belirtilerinin sürmesi ve kalbinin durmaması üzerine infaz süreci durdurularak mahkûm, cezaevi kampüsü dışındaki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Avukatları infazın başarısız olduğunu belirtirken, skandalın ardından Tennessee Valisi Bill Lee olaya ilişkin inceleme talimatı verdi. Pike, 1995’te 18 yaşındaki Colleen Slemmer’i erkek arkadaşıyla birlikte döverek öldürmekten hüküm giymişti.

Cinayet sırasında 18 yaşında olan Pike, 1996’da idam cezasına çarptırılmıştı.