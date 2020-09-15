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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 15.09.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Zehirlenen Rus muhalif Navalni'den haftalar sonra ilk fotoğraf!

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Zehirlenen Rus muhalif Navalni'den haftalar sonra ilk fotoğraf!
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Zehirlendiği iddia edilen ve tedavi amacıyla özel bir ambulans uçakla Almanya’ya getirilen Rus muhalif aktivist Aleksey Navalni'nin tedavisi hastanede devam ediyor. Navalni, aylar sonra hastane odasından fotoğraf paylaşarak durumu hakkında bilgi vergi.

Zehirlendiği iddia edilen ve tedavi amacıyla özel bir ambulans uçakla Almanya’ya getirilen Rus muhalif aktivist Aleksey Navalni'nin tedavisi yatırıldığı Charite Hastanesi’nde devam ediyor. 

Navalni'nin durumunun düzeldiği geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Navalni, Instagram hesabından hastaneden bir fotoğrafını paylaştı ve durumuyla ilgili son bilgileri kendisi verdi. 

Eşi ve çocuklarıyla birlikte hastane odasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Navalni, “Merhaba ben Navalni. Hepinizi çok özlüyorum. Hala bir şeyler yapmakta çok zorlanıyorum ama dün bütün gün kendim nefes alabildim. Evet gerçekten kendim” sözlerini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni'nin uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Charite Hastanesi, Navalni'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan uyandırıldığını 7 Eylül'de bildirmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, 2 Eylül'de, Navalni'nin sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen Navalni, Kremlin yönetimine karşı protesto gösterileri düzenlemesi nedeniyle sık sık hapis cezasına çarptırılmıştı.

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