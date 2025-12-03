Zayıflama ilaçları tüketimi değiştirdi

×
HABERLERDünya Haberleri

GLP-1 temelli zayıflama ilaçları, gıda tüketiminden giyim sektörüne kadar yeni bir ‘tüketim düzeni’ oluşturmuş durumda.

Dünya genelinde “mucizevi kilo kaybı” vaadiyle hızla yayılan ve Hollywood ünlülerinin dahi tercih etmesiyle birlikte küresel bir fenomene dönüşen GLP-1 sınıfı zayıflama ilaçları, kullanıcılarının yalnızca bedenini değil, günlük hayatlarını, tüketim alışkanlıklarını ve hatta ekonomik dengelerini de değiştiriyor.

MÖNÜLER KÜÇÜLDÜ

GLP-1 zayıflama ilaçları, kullanıcıların beslenme biçiminden giyim alışverişine, restoran tercihinden seyahat alışkanlıklarına kadar etki ederek “yeni bir yaşam tarzı ekonomisi” yaratıyor. İştahı baskılayan bu ilaçlar, kullanıcıların atıştırmalıklardan uzaklaşıp taze meyve-sebze ve yüksek proteinli ürünlere yönelmesine yol açıyor. Büyük perakende zincirleri, bu talebe paralel olarak sağlıklı öğünler ve yüksek protein içeren hazır seçenekler geliştirirken, fast-food zincirleri ise porsiyonları azaltarak “GLP-1 dostu” mönüler hazırlıyor. Kullanıcılar küçülen bedenleri nedeniyle daha sık alışveriş yaparken, ikinci el mağazalara yapılan satış ve bağışlar artıyor. Spor salonları ise kas kaybını önlemek için GLP-1 kullananlara yönelik özel antrenman programları başlatıyor.

ÜNLÜLERİN FAVORİSİ

İnsan vücudunda doğal olarak oluşan GLP-1 hormonunu taklit eden yarı sentetik bir moleküle dayanan tedavi yöntemi olan bu zayıflama ilaçları, Hollywood yıldızları arasında da büyük ilgi görüyor. Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Kelly Clarkson, Elon Musk, Serena Williams gibi ünlü isimler, son yıllarda hızlı kilo değişimleriyle dikkat çekiyor.

