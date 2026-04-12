Zayıflama iğneleri ayrılığı tetikliyor

Altı yıl içinde mide küçültme ameliyatı geçiren 12 binden fazla kişi üzerinde yapılan analizde, boşanma oranlarının toplum ortalamasına göre yüzde 6 daha fazla olduğu tespit edildi. Uzmanlar kilo kaybı sürecinin yalnızca fiziksel değil, sosyal ve psikolojik dönüşümleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, insanların bu süreçte daha sosyal hale geldiğini, yaşam tarzlarını değiştirdiğini ve özgüven kazandığını vurguluyor. Partnerin bu dönüşüme uyum sağlayamamasının ilişkide gerilim yarattığı belirtilirken, kilo kaybının sağlıklı evlilikleri yıkmaktan çok sorunlu ilişkilerde “tetikleyici” görevi gördüğü belirtiliyor.