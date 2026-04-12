×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Zayıflama iğneleri ayrılığı tetikliyor

Güncelleme Tarihi:

#Zayıflama İğneleri#İsveç#Boşanma
Zayıflama iğneleri ayrılığı tetikliyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 07:00

SON dönemde dünya çapında yaygınlaşan zayıflama iğnelerinin yeni bir yan etkisi ortaya çıkabilir: boşanma. İsveç'teki Gothenburg Üniversitesi’nden araştırmacı Per-Arne Svensson’un çalışmalarına göre hızlı kilo kaybı yaşayan bireylerde boşanma oranı belirgin şekilde artıyor.

Haberin Devamı

Altı yıl içinde mide küçültme ameliyatı geçiren 12 binden fazla kişi üzerinde yapılan analizde, boşanma oranlarının toplum ortalamasına göre yüzde 6 daha fazla olduğu tespit edildi. Uzmanlar kilo kaybı sürecinin yalnızca fiziksel değil, sosyal ve psikolojik dönüşümleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, insanların bu süreçte daha sosyal hale geldiğini, yaşam tarzlarını değiştirdiğini ve özgüven kazandığını vurguluyor. Partnerin bu dönüşüme uyum sağlayamamasının ilişkide gerilim yarattığı belirtilirken, kilo kaybının sağlıklı evlilikleri yıkmaktan çok sorunlu ilişkilerde “tetikleyici” görevi gördüğü belirtiliyor.

Gözden Kaçmasınİrlandada bir kişi, Amerikan uçağına baltayla saldırdıİrlanda'da bir kişi, Amerikan uçağına baltayla saldırdıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Zayıflama İğneleri#İsveç#Boşanma

BAKMADAN GEÇME!