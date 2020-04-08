Zatürre değil entübe değil

Koronavirüs salgınına karşı ülkesi Birleşik Krallık’ta ilk etapta ‘sürü bağışıklığı’ yöntemini savunan ancak koronaya yakalandıktan sonra önceki akşam yoğun bakıma alınan Başbakan Boris Johnson’ın zatürre ve entübe olmadığı, kendi kendine nefes alıp verebildiği açıklandı. Downing Street başbakanlık konutundan yapılan açıklamada önceki geceyi ‘istikrarlı geçirdiği, moralinin iyi’ olduğu, kendisine standart oksijen tedavisi uygulandığı belirtildi.

İngiliz basını ise Johnson’ın durumunun kötüleşme ihtimaline karşı bir solunum cihazının hazır bulundurulduğunu kaydetti. Hastanın kendi kendine nefes alamadığı durumlarda solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan boru takmaya entübasyon deniyor. Bu yöntemle tedavi gören hastalar için de entübe ifadesi kullanılıyor. Johnson’a 4 litre oksijen verilirken, yoğun bakımdaki insanlara 15 litreye kadar oksijen sağlandığı için Johnson’ın durumunun nisbeten iyi olduğuna işaret ediliyor.

RİSKİ YÜKSEK

Johnson’ın talebi üzerine Başbakan’a Dışişleri Bakanı Dominic Raab vekâlet etmeye başladı. Raab, Johnson ile ilgili “emin ellerde olduğunu” söyledi. 55 yaşındaki Johnson’un durumunu İngiliz basını da yakından takip ediyor. Telegraph gazetesinin sağlık editörü Paul Nuki, konuyla ilgili makalesinde East Anglia Üniversitesi Tıp Profesörü Prof. Paul Hunter’ın, “COVID-19 vakalarında yoğun bakıma alınan kişilerin yarısı maalesef ölüyor” ifadelerine yer verdi ve Johnson’ın yaşındaki hastalarda hayatta kalma şansının yüzde 54 olduğunu aktardı.

Times gazetesi Başbakan’ın hastalık öncesinde sağlığının iyi olduğunu, düzenli olarak tenis oynadığını ve karantinada kaldığı süreçte yoga, pilates ve aerobik egzersizleri yaptığını yazdı, Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde de bisiklete bindiğini hatırlattı.

NİŞANLISI DA HASTAYDI

Başbakan’ın altı aylık hamile nişanlısı Carrie Symonds (32) da 4 Nisan’da sosyal medyadan “Geçen haftayı koronavirüsün temel belirtileriyle yatakta geçirdim. 7 gün dinlendikten sonra kendimi daha güçlü hissediyorum” paylaşımını yapmıştı. 5 Nisan’da testi pozitif çıkan Boris Johnson, kendini ev karantinasına almış, durumunun ağırlaşması üzerine pazar akşamı hastaneye yatmıştı. İngiltere’de şimdiye kadar 5 binden fazla kişi koronadan öldü, 66 bin kişinin salgında ölebileceğine dair projeksiyonlar yapılıyor.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞIYOR

Osmanlı nazırı Ali Kemal’in soyundan gelen Boris Johnson’a tüm dünyadan geçmiş olsun mesajı yağıyor. İngiliz ve yabancı liderler, Johnson’a şifa diledi. Bazı mesajlar şöyle:



* Eski Başbakan David Cameron: “Hepimiz iyi olmanızı ve Downing Sokağı 10 Numara’ya (Başbakanlık ofisi) geri dönmenizi istiyoruz.”



* İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: “Bu günler zor zamanlar. Ancak güçlü ve birlik içinde olarak bu savaşı kazanacağız.”



* Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: “Johnson’a, ailesine ve İngiliz halkına tüm desteğimi ifade ediyorum. Hızla bu sınavın üstesinden gelmesini diliyorum.”



* NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: “Dayanıklılık diliyorum. Çabuk iyileş Boris.”



* Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: “Enerjiniz, iyimserliğiniz ve espri anlayışınızın hastalığı yenmenizde yardımcı olacağından eminim.”

İngiltere Başbakanlık konutuna dün gönderilen ‘Geçmiş olsun’ çiçekleri dikkat çekti. Johnson’ın yoğun bakıma yatması, İngiliz gazetelerinde detaylı bir şekilde manşetlerde yer aldı.