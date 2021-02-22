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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 20:09 | Son Güncelleme:

Zarif'in 'Türkiye' açıklaması yalanlandı! 'Cevap hakkedecek ciddiyetten yoksun'

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Zarif'in 'Türkiye' açıklaması yalanlandı! 'Cevap hakkedecek ciddiyetten yoksun'
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İran Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Cevad Zarif'in "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddettikleri" yönünde açıklamada bulunduğu iddialarını yalanladı. Zarif'in söylediği iddia edilen sözlerle ilgili, "Bu sözler temelsizdir ve cevabı hakkedecek ciddiyetten yoksundur" ifadeleri kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirinin sorusu üzerine Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen ifadelerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Zarif'in söylediği iddia edilen sözlerle ilgili, "Bu sözler temelsizdir ve cevabı hakkedecek ciddiyetten yoksundur." ifadeleri kullanıldı.

İDDİA EDİLEN SÖZLER SOSYAL MEDYADA YAYILMIŞTI

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda Zarif'in, "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddediyor ve bu yöndeki politikasını yanlış buluyoruz." ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Bu iddia başka basın organları tarafından da kullanılmış ve sosyal medyada yayılmıştı.

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