Zarif: Libya konusunda ortak bakış açımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile Beşiktaş’taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde dün yaklaşık 1.5 saat görüştü. Düzenlenen basın toplantısında, görüşmede Libya’daki son gelişmelerin de ele alındığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye ile İran’ın, Libya konusunda ortak bakış açısına sahip olduğunu belirterek, “İran ve Türkiye Libya’da ortak bakış açısına sahipler. Umarız ki, uluslararası desteğe sahip meşru hükümet tam olarak sorunları çözme yoluna girer” dedi.

UÇUŞLAR 1 AĞUSTOS’TA

İran’ın istikrar ve huzurunun kendileri için de önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu ise, “Biz her zaman söylüyoruz, İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, İran ile uçuşların 1 Ağustos’ta başlayacağını da kaydetti.