Zara Rutherford, 19 yaşında tek başına dünyayı dolaşan en genç kadın pilot oldu

Haberin Devamı

Kötü hava koşulları yüzünden turunu iki ay gecikmeli tamamlayan Rutherford'ı Belçika'nın Kortrijk-Wevelgem havaalanına inişinde ailesi ve gazeteciler karşıladı.

Bir ay Alaska'da, 41 gün de Rusya'da mahsur kalan Rutherford, inişinde kendisini karşılayanlara "gerçekten çok çılgıncaydı, daha tam olarak algılayamadım" dedi.

Rutherford'a inişinde, bir Belçikalı akrobatik uçuş ekibinden dört uçak eşlik etti. Genç kadın düzenlediği basın toplantısında toplam 51 bin kilometrelik turu yapmaya karar verdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

"En zoru, Sibirya üzerinden uçmaktı, hava çok soğuktu, motor arızalansaydı, bana ulaşmaları saatler sürerdi, sağ kalamazdım herhalde" dedi.

Haberin Devamı

Yaşadıklarını herkese anlatmak için sabırsızlandığını kaydeden Rutherford, çılgın bir şey yapmak isteyenlere "fırsatınız varsa, hiç durmayın" tavsiyesinde bulundu.

Genç kadın 18 Ağustos'da başlayan dünya turu sırasında beş kıtada 60'dan yerde durdu. Annesi ve babası da pilot olan Zara Rutherford, yaptığı turun, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik dallarında çalışmaya ilgi duymaları için kız çocuklarına ilham kaynağı olmasını umuyor.

Tek başına uçakla dünyanın çevresini dolaşan en genç kadın unvanı, daha önce Amerikalı pilot Shaesta Waiz'e aitti. Waiz 2017'te bu turu yaptığında 30 yaşındaydı.