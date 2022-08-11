Zaporijya endişesi! BM çağrıda bulundu: Derhal durdurun...

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Rusya ve Ukrayna bugün peş peşe yaptıkları açıklamalar ile birbirlerini Zaporijya’da bulunan nükleer santrali bombalamakla suçladılar.

Moskova bölgesel yönetiminden Vladimir Rogov, Telegram üzerinden paylaştığı bir mesajda Ukrayna kuvvetlerinin bir kez daha Zaporijya nükleer santralini bombaladığını iddia etti.

Ukrayna nükleer ajansı Energoatom ise yaptığı açıklama ile nükleer santrali Rusya'nın vurduğunu öne sürdü.

BM'DEN ÇAĞRI GELDİ: DERHAL DURDURUN

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zaporijya’da bulunan nükleer santral çevresindeki durum konusunda derin endişeleri olduğunu belirterek, “Rusya Federasyonu ve Ukrayna güçlerini civardaki tüm askeri faaliyetleri derhal durdurmaya çağırıyorum” dedi.

Guterres, nükleer santralin bulunduğu bölgede gerilimin azalmasının beklendiğini ancak son günlerde endişe verici olayların arttığını ifade ederek, “Rusya Federasyonu ve Ukrayna güçlerini, tesisin yakın çevresindeki tüm askeri faaliyetleri derhal durdurmaya, tesisi veya çevresini hedef almamaya çağırıyorum. Tesis herhangi bir askeri operasyonun parçası olarak kullanılmamalıdır. Bunun yerine, bölgenin güvenliğini sağlamak için silahsızlanma konusunda teknik düzeyde acil bir anlaşmaya ihtiyaç var” dedi.

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RUSYA'DAN ABD'YE SUÇLAMA: ABD'NİN YARDIMLARI ÇATIŞMALARI UZATIYOR

Öte yandan ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yardım paketini açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İvan Nachaev yeni açıklamalarda bulundu.



Nachaev, ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yardım paketini eleştirerek, "Geçtiğimiz 8 Ağustos'ta ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yardım paketini açıkladı. Böylece Joe Biden'ın başkanlık döneminde ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımlar 9,8 milyar dolara, 2014 yılından bu yana ise 11,8 milyar dolara yükseldi. Böyle bir politika çözüme yardımcı olmuyor ancak çatışmaları uzatıyor" diye konuştu.