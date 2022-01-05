Zanzibar’da tekne alabora oldu: 10 ölü

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Tanzanya'da Pemba Adası'ndan Panza Adası’na giden bir tekne, özerk bölge Zanzibar açıklarında gece saatlerinde alabora oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, cenaze törenine giden yolcuları taşıyan teknedeki 10 kişinin kaza sonucu hayatını kaybettiği, kurtarılan 9 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kurtarma operasyonuna bir süre ara verildiği, arama kurtarma çalışmalarının sabah saatlerinde yeniden başlatıldığı öğrenildi.



Kazanın nedeni henüz bilinmezken, teknenin şiddetli dalgalar ve aşırı yük taşıması nedeniyle alabora olduğu tahmin ediliyor.