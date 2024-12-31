Zanlı yine Boeing

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Güney Kore’de 179 yolcunun hayatını kaybettiği kazanın başrolündeki Boeing 737-800 tipi uçağın, kazadan önceki 48 saatte 13 sefer yaptığı ortaya çıktı. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki havayolları tarafından kullanılan 101 adet Boeing 737-800 uçağının inceleneceğini duyurdu. Son yıllarda ismi karıştığı kazalar ve skandallarla anılan Amerikan havacılık şirketi Boeing’teki kriz giderek derinleşiyor. Kazanın ardından şirketin hisse fiyatı yüzde 4 düşerken, 2024 yılında toplam kaybı yüzde 30’u geçti. Yetkililer, kazanın nedenini araştırdıklarını ve kuş sürüsünün çarpmasının iniş takımı arızasına yol açmış olabileceği ihtimalini değerlendirdiklerini belirtirken, şirketin olumsuz sicili akıllara ihmal ihtimallerini de getiriyor.

KAZALAR ÜST ÜSTE GELDİ

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Kazanın neden olduğuna yönelik soruşturmalar devam ederken, Hollanda Kraliyet Havayolları’na ait Boeing 737, Norveç’e acil iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Kasım ayında Litvanya’da Boeing 737 kargo uçağı, Vilnius’ta havalimanı yakınlarındaki bir binanın üzerine düşmüş, 1 kişi ölmüştü. Aynı ay içinde Brezilya’da yaşanan olayda Boeing 737-400 tipi kargo uçağı, kargo bölümünde çıkan yangının ardından Sao Paulo’ya acil iniş gerçekleştirmişti.

ACİL ÇIKIŞ KAPISI PATLADI

Mayıs ayında Senegal’de yaşanan bir başka kazada, Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Dakar’daki havaalanında pistten çıkmış ve olayda 10 yolcu yaralanmıştı. 5 Ocak’ta da Alaska Havayolları’na ait Boeing 737 MAX 9 uçağının acil çıkış kapısı seyir halindeyken patlamıştı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yapılan araştırmanın sonucunda uçakta üretici hatası tespit edilmişti.

DUVAR OLMAMALI

Uzmanlar uçağın pistten çıkarak beton duvara çarpmasına da dikkat çekerken, yapılan değerlendirmelerde pist civarında böyle bir duvarın olmaması gerektiği vurgulandı. Diğer yandan iniş takımlarının açılmadığı bilindiği halde pistte buna yönelik bir hazırlık olmadığı (köpük dökülmesi gibi) ve olay yerinde itfaiye ekiplerinin hazır tutulmadığının altı çizildi.

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AYNI MODEL AYNI ARIZA

Güney Kore’de bir facianın daha kıyısından dönüldü. Jeju Air’e ait aynı model bir başka uçağın, aynı arıza sebebiyle Gimpo Uluslararası Havalimanı’na indiği bildirildi.

ÖNCEKİ İKİ KAZADA 346 KİŞİ ÖLDÜ

Şirketin güvenlik konusundaki sicili özellikle 2018 ve 2019 yıllarında beş ay arayla Endonezya ve Etiyopya’da meydana gelen ve toplam 346 kişinin ölümüne neden olan 737 Max modeli uçağın kazaları nedeniyle epey bir zedelendi. O zamandan bu yana geçen sürede Boeing, 23 milyar dolardan fazla zarar etti. Ayrıca ekim ayında başlayan ve 33 bin işçinin katıldığı grevin ardından şirket, işgücünün yüzde 10’unu işten çıkaracağını da açıkladı.