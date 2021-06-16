Zambiya'da korkunç kaza: 19 ölü

Kazanın yaşandığı Mungwi bölgesindeki Emniyet Müdürü Jestus Nsokolo, kamyonun çoğunluğu bölgedeki cep telefonu pazarında çalışan işletmecilerden oluşan 57 yolcuyu taşıdığını belirtti.



En az 19 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Nsokolo, kazanın aşırı hız ve yükten ötürü yaşandığını ve sürücünün kaçtığını ifade etti.



Chambeshi Nehri'ne düşen kamyondan çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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