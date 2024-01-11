Zambiya’da kolera salgını

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Koleranın 10 eyaletinden 8’ine yayıldığı kaydedilen ülkede Ekim ayından bu yana 7 bin 500’den fazla kolera vakası tespit edildi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ise en az 500 kolera vakasının görüldüğü ülkede 17 can kaybı yaşandığı kaydedildi. Kolera salgını nedeniyle kapalı olan okulların açılmasının ertelendiği aktarıldı.



Dünya Sağlık Örgütü’nün salgınla mücadele için 1 milyon kolera aşısı göndereceğini açıkladı.

KÖYLERE GÖÇ UYARISI



Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, dün başkent Lusaka’da bulunan kolera hastalarının tedavi edildiği hastaneyi ziyaret etti.

Salgınla mücadele için “katı” önlemler alınacağını söyleyen Devlet Başkanı, gençlerin tarlalarda çalışmak yerine kırsal kesimlerden kasabalara göç ettiğini ve şehirlerle hiçbir şey yapmadıklarını ifade ederek salgının yayılmasının göç edenlerden kaynaklandığını dile getirdi.



Hichilema, kolera salgınında 300 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından halkı kasabalardan köylere gitmeleri uyarısında bulundu. Hichilema, nüfusun fazla olduğu bölgelerde yetersiz sağlık önlemlerinin koleranın yayılmasını hızlandırdığını, kalabalığın dağıtılarak nüfusun kırsal kesimlere yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Hichilema, “Köylerde çok fazla toprak ve temiz su var. Daha iyi evler yapabiliriz” dedi.