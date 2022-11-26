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Zamanla yarış! Raylardan metro gelmeden saniyeler önce kurtarıldı

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#Abd#Newyork#Metro
Zamanla yarış Raylardan metro gelmeden saniyeler önce kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 15:48

New York metrosunda tren raylarına düşen bir adam, polislerin nefes kesen operasyonu ile ezilmekten son anda kurtuldu.

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ABD'nin New York eyaletinde yaşanan akılalmaz bir olay günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

METRO RAYLARINA DÜŞTÜ

Perşembe günü öğleden sonra 40 yaşında olduğu öğrenilen bir adam, New York metrosunun The East Harlem durağındaki raylara düştü.

Zamanla yarış Raylardan metro gelmeden saniyeler önce kurtarıldı

MERDİVENLERDEN ÇIKIP YOLUN KARŞISINA GEÇTİ

O sırada metronun güneye giden platformunda devriye gezen 2 polis adamı kurtarmak için harekete geçti.

The East Harlem METRO istasyonu platformları birbirine bağlayan asma köprüye sahip olmadığı için polisler bulunduğu yerden merdivenleri çıkarak caddeye çıktılar ve karşı yola geçerek yeniden aşağı indiler.

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VÜCUT KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

New York Şehri Polis Departmanı'nın (NYPD) paylaştığı vücut kamerası görüntülerinde polislerin hızla koşarak acil durum kapısından içeri girdiği görülüyor.

Polisler olay yerine ulaştığında yolculardan birinin raylara inmiş adama yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

TREN GELMEDEN 4 SANİYE ÖNCE...

İki polis rayların üzerine inerek yaralı adamı kollarından ve bacakların tutarak platform üzerine taşıyor.

Polisler trenin gelmesinin an meselesi olduğunu bildikleri için hızla yukarı çıkmaya çalışıyor. Biri platforma tek seferde çıkarken diğeri bunu başaramıyor.

Neyse ki arkadaşı ve yolcuların yardımı ile o da kendini yukarı çekiyor ve tam 4 saniye sonra treninin tünelden çıktığı görülüyor.

Zamanla yarış Raylardan metro gelmeden saniyeler önce kurtarıldı

"CESARET ONLAR İÇİN ALIŞKANLIK HALİNE GELMİŞ"

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NYPD Komiseri Keechant Sewell olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kahramanlarımızın cesareti beni her zaman şaşırtmıştır. Cesaret onlar için alışkanlık haline gelmiş" ifadelerini kullanırken, raylara düşen 40 yaşındaki adamın kolundan ve sırtından yaralandığı öğrenildi.

Durumu iyi olan adam götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Adamın raylara nasıl düştüğü bilinmese de polis bunun bir kaza olduğunu duyurdu.

Olayda başka yaralanan olmadığı öğrenildi.

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