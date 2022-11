Zamanla yarış! Raylardan metro gelmeden saniyeler önce kurtarıldı

ABD'nin New York eyaletinde yaşanan akılalmaz bir olay günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

METRO RAYLARINA DÜŞTÜ

Perşembe günü öğleden sonra 40 yaşında olduğu öğrenilen bir adam, New York metrosunun The East Harlem durağındaki raylara düştü.



O sırada metronun güneye giden platformunda devriye gezen 2 polis adamı kurtarmak için harekete geçti.

The East Harlem METRO istasyonu platformları birbirine bağlayan asma köprüye sahip olmadığı için polisler bulunduğu yerden merdivenleri çıkarak caddeye çıktılar ve karşı yola geçerek yeniden aşağı indiler.

VÜCUT KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

New York Şehri Polis Departmanı'nın (NYPD) paylaştığı vücut kamerası görüntülerinde polislerin hızla koşarak acil durum kapısından içeri girdiği görülüyor.

Polisler olay yerine ulaştığında yolculardan birinin raylara inmiş adama yardım etmeye çalıştığı görülüyor.





The heroics of NY’s Finest always amazes me. For the @NYPD25Pct officers who rescued a man from an oncoming train after he accidentally fell on the subway tracks yesterday in Manhattan — the courage is second nature. Join me in saluting these great cops! pic.twitter.com/hOo9aVp9tK