Zamana karşı yarış! Ekvador'da toprak kayması: 11 ölü

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Ekvador'un Quito kentinin hemen kuzeyindeki bir mahalle olan La Gasca'da şiddetli yağışların toprak kaymasına yol açtı.

Heyelan nedeniyle en az 11 kişinin hayatını kaybettiği düzinelerce kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, onlarca insandan ise hala haber alınamıyor.

Ulusal Risk ve Acil Durum Yönetim Servisi , yaklaşık 200 kişinin selden etkilendiğini tahmin ediyor.

Ancak kesin sayı hala bilinmiyor. Kayıplara ulaşmak için zamana karşı yarış sürerken ölü sayısının yükselebileceği belirtiliyor.

SIĞINMA EVLERİNE YERLEŞTİRİLDİLER

Çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği belirtilirken Quito Metropolitan Bölgesi'nden yapılan bir basın açıklamasına göre, etkilenen aileler bölge genelinde sekiz sığınma evine yerleştirildi.

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SON 19 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI

Pazartesi günü, La Gasca bölgesi Ekvador'da 2003'ten bu yana kaydedilen en yüksek yağış seviyesini gördü.

Yapılan açıklamaya göre heyelan yaşanmadan önce bölge metrekare başına 75 litreden fazla yağış gördü.