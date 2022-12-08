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Zamana karşı yarış! 121 metre derinliğindeki kuyuya düştü, saatlerdir içeride mahsur

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#Hindistan#Kuyu#Çocuk
Zamana karşı yarış 121 metre derinliğindeki kuyuya düştü, saatlerdir içeride mahsur
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 10:15

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde oyun oynarken 121 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen 8 yaşındaki çocuğun kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Eyalet yetkilileri küçük çocuk için tüm imkanlarını seferber ederken, kurtarma çalışmaları sosyal medyada anlık takip ediliyor.

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Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yer alan Betul semtinde, oyun oynarken yaklaşık 121 metre derinliğinde kullanılmayan bir kuyuya düşen 8 yaşındaki çocuğun kurtarılması için adeta seferberlik ilan edildi.

24 SAATTEN UZUN SÜREDİR KUYUDA

Adının Tanmay Sahu olduğu öğrenilen küçük çocuk 24 saatten uzun bir süredir kuyuda, eyaletin afet müdahale ekipleri kurtarma çalışmalarına devam ederken, her geçen dakika ile umutlar daha da azalıyor.

Zamana karşı yarış 121 metre derinliğindeki kuyuya düştü, saatlerdir içeride mahsur

ABLASI GÖRÜP HABER VERMİŞ

Tanmay'ın 6 Aralık günü boş bir tarlada oyun oynadığı ve akşam saat 17:00 civarında kuyuya düştüğü belirtiliyor. Küçük çocuğun ablası kardeşinin kuyuya düştüğünü görünce ailesine haber verdi.

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Tanmay'ın babası Sunil Sahu, The Hindu gazetesine yaptığı açıklamada kızının haber vermesi ile hemen olay yerine koştuklarını belirtti ve "Düştüğü kuyuya baktık. Hala nefes alıp veriyordu. Yardım istedik. Saat 18:00 itibari ile kurtarma çalışmaları başladı" ifadelerini kullandı.

Zamana karşı yarış 121 metre derinliğindeki kuyuya düştü, saatlerdir içeride mahsur

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ! SORULARA CEVAP VERMİYOR BİLİNCİ KAPALI

Arama kurtarma çalışmalarından sosyal medyaya düşen görüntülerde küçük çocuk elleri başının üstünde küçük bir boşluğa sıkışmış gibi görünüyor.

Kurtarma ekipleri çocuğun sorulara cevap vermediğini bu nedenle de bilincini kaybetmiş olacağını düşünüyor. Çocuğun rahat nefes alabilmesi için kuyuya oksijen veriliyor.

Zamana karşı yarış 121 metre derinliğindeki kuyuya düştü, saatlerdir içeride mahsur

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde, çocuğa oksijen sağlamak için delikten aşağı gönderilen sarı bir tüp görülüyor.

BAŞBAKAN VE BÖLGE SORUMLUSUNDAN AÇIKLAMA

Betul bölge sorumlusu Shyamendra Jayaswal, kurtarma çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı ve "İhbarı aldığımızdan beri çalışmalar devam ediyor. Afet müdahale ekipleri gece yarısı bölgeye ulaştı. Kuyunun olduğu alanın taşlık olması işimizi zorlaştırıyor. Taşların kırılması için iş makineleri bölgeye gönderildi." dedi.

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Eyalet başbakanı Shivraj Singh Chauhan da küçük çocuğun kurtarılması için gerekli talimatları verdiğini belirterek, "Gerekli adımların atılması için yerel yönetime talimat verdim. Yönetimle sürekli iletişim halindeyim. Kurtarma ekibi çocuğu sağ salim kurtarmaya çalışıyor. Masum çocuk için dua ediyorum." dedi.



BU İLK DEĞİL! ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE...

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Hindistan'daki su sıkıntısı nedeniyle çiftçilerin toprağa derin kuyular açması yaygın görülen bir uygulama.

Ancak bu kuyular için güvenlik önlemleri alınmaması küçük çocukların hayatını tehlikeye atıyor.

Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda çocuk, kullanılmadığı halde açık bırakılan kuyulara düşerek can verdi.

En son Mayıs ayında Khiala Bulanda köyünde 90 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk, 7 saat süren bir operasyonla kurtarılmış ancak hayatını kaybetmişti.

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