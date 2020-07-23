Zaharova’ya iltifat eden Türk takipçi: ‘Pozitif enerji vermek istedim’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’ya ‘Dağ lalesine benziyorsunuz’ diye iltifat edip kendisiyle sosyal medyada etkileşim kuran Türk takipçisi Fatih Uçar, Hürriyet’e konuştu. Önceki gün Zaharova, Facebook hesabından maskeli bir fotoğrafını paylaşarak, “İran heyeti ile görüşmeye hazır” diye yazdı.

Fotoğrafa binlerce beğeni ve 700’e yakın yorum gelirken, Zaharova, Türk takipçisi Fatih Uçar’ın yazdığı yoruma yanıt verdi. Uçar yorumda, “Dağ lalesi gibi güzelsiniz” notunu düştü. Rus sözcüden “O nasıl görünüyor?” cevabı gelince, Uçar da dağ lalesi fotoğrafını paylaşıp “İşte dağ lalesi” dedi. Bir diğer mesajında Uçar, Rusça ve İngilizce olarak “Bir Tanrıça gibi görünüyorsunuz” diye yazdı.

‘EN BÜYÜK İLTİFAT DOĞA’

40 yaşında ve bekar olan Fatih Uçar, bir kez Rusya’ya gittiğini belirtiyor. Yaşanan ilginç diyaloğu Hürriyet için değerlendiren Uçar şöyle konuştu: “Savunma sanayisi ve dış politika haberlerini uzun yıllardır takip ederim. Sayın Zaharova’yı da bu bağlamda takip ediyorum. Sonuçta kendisi bir model ya da sanatçı değil. Sosyal medyayı çok kullanmıyorum. Uzun zaman sonra hesabımı açınca, karşıma adeta ‘maskeli bir melek’ çıktı. Toplantı öncesinde, kendisine pozitif enerji vermek istedim. Onlar bizim yaşadığımız gibi coğrafyalarda yaşamıyorlar. Özellikle sert coğrafyanın insanları doğaya tapıyorlar. Bozkır, orman, nehir, dağ... Dağ ve lale kelimelerinin kendisinde iyi hisler yaratacağını tahmin ederek ‘dağ lalesi’ benzetmesi yaptım. Çünkü doğaya dair ifadeler onlar için en büyük iltifat. Herhalde ‘dağ lalesi’ deyince nasıl bir şey olduğunu merak etti ve sordu. Bu yüzden de bana geri döndü diye düşünüyorum.”

Bilgi notu

Sosyal medyadan sıkça paylaşım yapan Zaharova, bu mecrayı etkin şekilde kullanıyor. Zaharova’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlara birçok beğeni gelirken, yorumların çoğu olumsuz nitelikte ve yanıtsız kalıyor.