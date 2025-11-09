Zafer kaçınılmaz görünüyor: Putin 21 aylık hedefine kavuşuyor!

Haberin Devamı

Rus kuvvetleri, doğu Ukrayna’daki Pokrovsk kentini nihayet ele geçirmeye çok yaklaşmış görünüyor. CNN International'a göre bu Putin’in 21 aydır peşinde koştuğu sembolik bir zafer anlamına geliyor.

RUSYA İÇİN ZAFER KAÇINILMAZ GÖRÜNÜYOR

Son günlerde şehir içindeki çatışmalar şiddetlendi; Rus birlikleri kente sızmayı başardı. Stratejik değeri büyük ölçüde azalmış olsa da, Pokrovsk’un düşüşü Moskova için 2023’ten bu yana elde edilecek en büyük kazanım olacak ve sahadaki kaynaklara göre bu artık neredeyse kaçınılmaz görünüyor.

Kiev, Rusya’nın Pokrovsk’taki Ukrayna birliklerinin tamamen kuşatıldığı yönündeki iddialarını reddetse de sahadaki Ukraynalı askerler, giderek daha karanlık bir tablo çiziyor.



CNN'e adının açıklanmaması koşulu ile konuşan Ukraynalı bir komutan "Durum zor; her tür çatışma yaşanıyor, kentsel alanlarda çatışmalar ve her türlü silahla bombardımanlar sürüyor. Çevremiz neredeyse sarılmış durumda ama buna alışığız" derken, başka bir asker ise Rus ordusunun çok sayıda askerle ilerlemeye devam ettiğini doğruladı.

Asker açıklamasında “Ukrayna drone operatörleri Rusların hareket yoğunluğuna yetişemiyor. Ruslar genellikle üç kişilik gruplar halinde ilerliyor; ikisinin yok edileceğini, ama birinin şehre ulaşıp orada tutunacağını hesaplıyorlar. Günde yaklaşık yüz kadar böyle grup geçiş yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

SEMBOLİK BİR SAVAŞ: BİR ASKERİN GEÇMESİ İÇİN İKİ ASKER FEDA EDİLİYOR

Rusya’nın bir askeri geçirebilmek için iki askeri feda etmeye razı olduğu iddiası şaşırtıcı görünebilir ancak Pokrovsk çevresinde çok yüksek sayıda Rus kaybı yaşandığını gözlemleyen uluslararası araştırmacıların tespitleriyle örtüşüyor. Üstelik şehri ele geçirmek, sahada büyük bir fark yaratmayacak.



Çünkü Pokrovsk için verilen savaş artık stratejik öneme sahip bir lojistik merkez için değil; sembolik bir savaş haline geldi.

Pokrovsk uzun süre Ukrayna için kilit bir şehir olarak görülüyordu; karayolu ve demiryolu bağlantıları sayesinde Donetsk ve Kostyantınivka’ya doğuda, Dnipro ve Zaporijya’ya batıda ulaşım sağlıyordu.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW)’nden Rusya ve Coğrafi İstihbarat ekibinin başkanı George Barros, CNN'e verdiği demeçte bu durumu şöyle özetliyor;

“Pokrovsk operasyonel açıdan önemliydi çünkü Ukrayna lojistiğini destekleyen bir ikmal hattıydı; bu hat çevredeki köylere ve cephe pozisyonlarına uzanıyordu. Ancak bu durum, Rusya’nın yaz aylarında Pokrovsk’u kuşatmaya başlamasıyla değişti.

Sık sık düzenlenen drone ve topçu saldırıları, Kiev’i alternatif ikmal hatları bulmaya zorladı; böylece Pokrovsk’un merkez olma işlevi ortadan kalktı, bu, Rusya açısından büyük bir başarıydı. Şehir ayrıca Ukrayna’nın son faal kok kömürü madenine ev sahipliği yapıyordu, ancak bu yılın başında kapatılmak zorunda kaldı.

Bu noktadan sonra Pokrovsk Ruslar için operasyonel olarak bir anlam ifade etmiyor; çünkü istedikleri etkiyi zaten daha önce elde ettiler"



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bu hafta yaptığı açıklamada, Rusya’nın Pokrovsk taarruzunu desteklemek için bölgeye yaklaşık 170 bin asker yığdığını söyledi.

Pokrovsk büyük ölçüde harabeye dönmüş olsa da ve stratejik değeri neredeyse kalmamış olsa da artık bir sembole dönüşmüş durumda. Ve büyük ölçüde kilitlenmiş bu savaşta semboller önem taşıyor.

Pokrovsk, Rusya’nın Mayıs 2023’te Bahmut’u almasından bu yana ele geçirdiği en büyük şehir olabilir. Savaş öncesi nüfusu yaklaşık 60 bindi, ancak Rusya’nın 2022 Şubat’ında başlattığı geniş çaplı işgalin ardından büyük çoğunluğu kaçtı. Ukraynalı yetkililere göre şehirde yalnızca 1.200 sivil kaldı.

Kalanlardan bazıları kaçma fırsatını kaçırdı. Ukrayna makamları tahliyelerin artık mümkün olmadığını belirtiyor ancak bazıları da Rus askerlerinin gelişini bekliyor olabilir. Rusya Savunma Bakanlığı, Pokrovsk sakinlerinin Rus tarafına tahliye edildiğini iddia eden bir video paylaştı bile.



Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin yanı sıra güneydeki Herson ve Zaporijya bölgelerinin tamamını ele geçirmeyi hedeflediğini açıkça dile getirdi.

Pokrovsk’un alınması, Rusya’ya dikkatini başka bir yöne, özellikle bölgedeki Ukrayna savunma hattının belkemiğini oluşturan kuzeydoğudaki sanayi kentlerine kaydırma fırsatı verebilir.

Ukrayna’nın 129. Tugayı’ndan bir asker, şu anda Kostyantınivka yakınlarında konuşlu olduklarını belirterek CNN’e, “Ruslar Pokrovsk ve komşu Myrnohrad’la işini bitirir bitirmez, baskı Kostyantınivka üzerine artacak ve ardından Druzhkivka yönüne ilerleyecekler” dedi.

Asker ayrıca taburunun olması gerekenden az askerle savaştığını ve zırhlı araçlarının azaldığını vurguladı.



Bölgedeki askerlerin en büyük endişesi ise Ukrayna yönetiminin Pokrovsk’un kalan kısmını mümkün olduğunca uzun süre elde tutmak isteyeceği; çünkü şehrin kaybı büyük bir başarısızlık olarak görülecek.

Ukraynalı asker çekilmenin ne kadar gecikirse o kadar tehlikeli hale geleceğini, Ukrayna ordusunun geçmişte benzer hatalar yaptığını hatırlattı ve “Henüz çekilme emri verilmedi, ama herkes Pokrovsk’un düşmesinin kaçınılmaz olduğunu anlıyor. Pokrovsk çok uzun süre tutuldu, gerçekten çok uzun süre. Ancak birlikler tükendi ve takviye zamanında gelmedi” ifadelerini kullandı.

2023’teki Bahmut ve 2024’teki Avdiyivka savaşlarında da geç kalınan geri çekilmeler, Ukrayna askerleri arasında büyük kayıplara yol açmıştı.