Zafer Günü’nde gövde gösterisi

İKİNCİ Dünya Savaşında Sovyet Rusya’nın Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının 76’ncı yıl dönümünde başkent Moskova’da yapılan 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları yine gövde gösterisine sahne oldu. Kızıl Meydan’daki askeri geçit töreninin yanı sıra Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı Donbas bölgesinde de tören düzenlenmesi dikkat çekti.

UKRAYNA’NIN DOĞUSUNDA TÖREN

Moskova’da Kızıl Meydan’da gerçekleşen bu yılki askeri geçit töreninde koronavirüs salgınına rağmen 12 bin asker yer aldı. Kalabalık ortamda ilk defa maskesiz boy gösteren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in etkinlikteki savaş gazileriyle tokalaşması gözden kaçmadı. Putin geçtiğimiz ay COVID-19 aşısı yaptırmıştı. Zafer Günü töreni açılışında konuşma yapan Putin tarihten ders alınması gerektiğini kaydetti. Rusya lideri, “Rusya’nın, milli çıkarlarını gerektiği şekilde savunacağından kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Moskova’daki kutlamaların yanı sıra Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlılarının elindeki Donbas bölgesinde de askeri geçit töreni düzenlendi.

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