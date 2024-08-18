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Z sembolünün mucidi Rus ordusundan atılmış

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#Rusya#Ukrayna#TASS
Z sembolünün mucidi Rus ordusundan atılmış
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 07:00

Rusya’nın Ukrayna’ya Şubat 2024’te başlattığı askeri müdahale sonrası Rus birliklerinin sembolü haline gelen Z işaretinin fikir babası Andrey Ilnitski’nin 2015 yılından bu yana sürdürdüğü danışmanlık görevinden alınarak Rusya Savunma Bakanlığı’ndan ihraç edildiği ortaya çıktı.

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Ilnitski’nin görevden alındığıTASS haber ajansının önceki gün kendisiyle ilgili bir makalede “eski danışman” ifadesini kullanmasıyla ortaya çıktı. Iltniski’nin altında çalıştığı eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçen mayıs ayında görevden alınmış daha sonra yedi üst düzey general de görevden uzaklaştırılarak haklarında yolsuzluk soruşturmaları başlatılmıştı.

Z sembolünün mucidi Rus ordusundan atılmış

Rusya-Ukrayna savaşı başladığında tüm Rus zırhlıları üzerinde görülen “Z” işareti, kısa sürede Ukrayna savaşının sembolü haline gelmişti. Sporculardan politikacılara birçok kişi kıyafetlerinin üzerine Z sembolünü işlerken, Rusya sokaklarında, araçlarda, toplu taşıma duraklarında bu sembol görünüyordu. Sembolün neyi temsil ettiğine ilişkin teoriler ortaya atılırken, eski Savunma Bakanı Şoygu “Zafer bizim” anlamına geldiğini açıklamıştı.

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#Rusya#Ukrayna#TASS

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