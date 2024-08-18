Z sembolünün mucidi Rus ordusundan atılmış

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Ilnitski’nin görevden alındığıTASS haber ajansının önceki gün kendisiyle ilgili bir makalede “eski danışman” ifadesini kullanmasıyla ortaya çıktı. Iltniski’nin altında çalıştığı eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçen mayıs ayında görevden alınmış daha sonra yedi üst düzey general de görevden uzaklaştırılarak haklarında yolsuzluk soruşturmaları başlatılmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşı başladığında tüm Rus zırhlıları üzerinde görülen “Z” işareti, kısa sürede Ukrayna savaşının sembolü haline gelmişti. Sporculardan politikacılara birçok kişi kıyafetlerinin üzerine Z sembolünü işlerken, Rusya sokaklarında, araçlarda, toplu taşıma duraklarında bu sembol görünüyordu. Sembolün neyi temsil ettiğine ilişkin teoriler ortaya atılırken, eski Savunma Bakanı Şoygu “Zafer bizim” anlamına geldiğini açıklamıştı.