Z sembollü tanklar savaşın simgesi olmuştu… Oyuncağını yapıp satmaya başladılar!

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İlk olarak savaş alanındaki tanklarda ve zırhlı araçlarda görülen Z harfi, o zamandan beri Putin rejimi tarafından propaganda amacıyla kullanılıyor ve Rus medyasındaki haberlerde ön saflarda kendine yer buluyor.

PUTİN YANLILARI KULLANIYOR

Putin yanlısı ünlüler Z rozetleri takmaya başladılar ve genç aktivistler Z markalı tişörtlerle kendi videolarını yayınladılar ve dünyaya seslendiler:

"Rusya için! Putin için!"

Putin yanlısı gençler Z sembollü giysileriyle poz veriyor

Kremlin, Z harfinin 'za pobedu' (zafer için) ifadesini temsil ettiğini iddia ederken, Rusya’nın kullandığı Kiril alfabesinde bu harfin bulunmaması kafaları karıştırmıştı. Z harfinin sesi, Kiril alfabesi karakteri 'з' ile gösteriliyor ve Latin alfabesinde yer alan Z'nin neden Rusya'nın silahlı kuvvetleri ve Putin'in propaganda kampanyası tarafından benimsendiği hâlâ sorgulanıyor.

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Bazı siyasi analizciler, Rusya'nın Z işaretini kullanmasını, Nazilerin II. Dünya Savaşı sırasında gamalı haç kullanmasıyla karşılaştırıyorlar. OYUNCAK YAPTILAR!

İşte bu tartışmalı sembol şimdi çocuklar için özel olarak tasarlanmış oyuncakların üzerinde de görülmeye başladı ve gerek Moskova’daki oyuncakçılarda gerekse internet üzerinden satış yapan sitelerde yerini aldı.

Rus çevrimiçi pazar yeri EONK, bu oyuncakları yaklaşık 9,5 pounda satmaya başladı. Bu oyuncaklar arasında askeri kamyonlar, çoklu roketatar sistemleri ve yakıt tankerleri var. Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgaliyle eş anlamlı hale gelen Z sembolü tüm bu oyuncakların üzerinde göze çarpıyor. Fotoğraf Moskova'daki bir oyuncakçıda çekilmiş

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DESTEK KAMPANYASININ PARÇASI

Bu oyuncakların satışının Rusya'nın yürüttüğü savaşa çocuklar ve gençler arasından da destek toplamak için ülke çapında bir kampanya başlatmasının sebep olduğu düşünülüyor.

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Daha önceki günlerde Rusya’da hastanelerde tedavi gören hasta çocukların hastane bahçesinde toplanarak bir Z harfi oluşturacak şeklinde hastane bahçelerine toplandığı ve poz verdirildiği ortaya çıkmıştı.

Rus milli takımı için yarışan jimnastikçi Ivan Kuliak, Katar'da Dünya Kupası etkinliğinde madalya töreni sırasında giydiği formaya bir Z harfi yerleştirmesi nedeniyle eleştirilmişti. Sporcu şimdi jimnastik federasyonlarından disiplin cezası almakla karşı karşıya. Karlı ve soğuk günlerde çocukların hasta olmaları göz ardı edilerek hastane bahçesine toplanmış ve Z harfi oluşturmaları söylenmiş ve fotoğrafları çekilmişti

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LAVROV’UN SÖZLERİ İNFİAL YARATTI

Öte yandan İsrail dün, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yorumlarını kınadı ve Adolf Hitler'in Yahudi köklerine sahip olduğunu söylemesinden dolayı özür dilenmesini talep etti.

Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'yı 'Nazilerden arındırdığı' iddiasıyla ilgili bir İtalyan televizyon kanalına verdiği röportajda, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Yahudi olduğuna işaret ederek bu açıklamayı yapmıştı.

Lavrov, "Hitler'in de Yahudi kökenli olduğunu düşünüyorum, bu yüzden Zelenski’nin Yahudi olması hiçbir şey ifade etmiyor" demişti.

Lavrov "Uzun zamandır bilge Yahudi halkının en büyük Yahudi karşıtlarının Yahudilerin kendileri olduğunu söylediklerini duyuyoruz." diyerek büyük tepki topladı. Rus sporcu Ivan Kuliak, dünya çapındaki eleştirileri kulak ardı etmişti

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İSRAİL’DEN BÜYÜK TEPKİ GELDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid dün, yapılan bu açıklamayı 'skandal' olarak nitelendirdi ve Rus büyükelçisinin 'sert bir görüşme' için çağrılacağını söyledi.

Zelenski ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Hiçbir sözüm yok... Hiç kimse Moskova'dan herhangi bir inkâr veya gerekçe istemedi. Bu söylenenler, Rus liderliğinin İkinci Dünya Savaşı'nın tüm derslerini unuttuğu anlamına geliyor. Ya da belki de bu dersleri hiç almamışlardır."

İsrail'in Holokost'ta öldürülen altı milyon Yahudi'nin anısına kurduğu Yad Vashem'in başkanı Dani Dayan, Rus bakanın sözlerinin "Gerçek Nazizmin kurbanlarına bir hakaret ve ağır bir darbe" olduğunu söyledi.

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Dayan, Lavrov'un "aslında hiçbir temeli olmayan anti-Semitik bir komplo teorisi" yaydığını söyledi.

2018 YILINDA ÇALIŞMA YAPILMIŞTI

2018 yılında, Belçikalı gazeteci Jean-Paul Mulders ve Hitler uzmanı tarihçi Marc Vermeeren tarafından yürütülen bir araştırma, Nazi diktatörünün yaşayan akrabalarının üç düzineden fazlasından tükürük örnekleri topladı.

Ukrayna lideri Zelenski de bir Yahudi

Akrabaların DNA'sı, bazı testlere tabi tutuldu ve genetikçilerin farklı ataları ayırt etmek için kullanabilecekleri kromozom parçaları elde edildi.

History.com tarafından duyurulan bu çalışma, Hitler'in akrabalarının Kuzey Afrikalılar ve iki farklı Yahudi grubu arasında yaygın olan baskın bir kromozom grubunu paylaştığını buldu.