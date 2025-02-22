Z kuşağı işinde gücünde

Haberin Devamı

Almanya’da gençlerin işgücüne katılım oranı, 2015 yılından bu yana hızla artıyor. İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nün (IAB) yaptığı bir araştırmaya göre, 20-24 yaş aralığındaki gençlerin işgücüne katılım oranı 2023 yılında yüzde 79.5’e ulaştı. Bu oran, 1990’ların ortalarından bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. IAB, araştırmasını Mikrozensus Nüfus verileri, Federal İş Ajansı istatistikleri ve Federal İstatistik Ofisi’nin nüfus verilerine dayandırdı. Araştırmaya göre, gençlerin işgücüne katılımındaki artışın en önemli nedeni, öğrencilerin yarı zamanlı işlerde çalışma oranının yükselmesi. 2015-2023 yılları arasında 20-24 yaş aralığındaki öğrencilerin işgücüne katılım oranı yüzde 19.3 artarak yüzde 56’ya ulaştı. Aynı dönemde, öğrenci olmayan gençlerin işgücüne katılım oranı da yüzde 1.6 artış göstererek yüzde 85.9 oldu.

Haberin Devamı

‘EKONOMİK BÜYÜME İÇİN UMUT VERİCİ’

IAB Araştırma Departmanı Başkanı Enzo Weber, elde edilen veriler ışığında “Z Kuşağı çok şey talep ediyor ama az çalışıyor” algısının yanlış olduğunu vurguladı. Weber, “Gençler, uzun zamandır görülmeyen bir şekilde çalışkan. Bu önyargıyı kırmamız gerekiyor” dedi. Almanya’da gençlerin işgücüne katılımındaki artış, hem ekonomik büyüme hem de gençlerin geleceği açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle öğrencilerin yarı zamanlı işlerde deneyim kazanması, iş hayatına daha kolay adapte olmalarını sağlıyor.