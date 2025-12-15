Z kuşağı dünyayı korkutucu buluyor

Haberin Devamı

Risk Analizi Derneği Konferansı’nda sunulan araştırmanın bulgularına göre, gençlerin en yoğun kaygı duyduğu alanlar arasında sosyal medyanın etkileri, ekonomik belirsizlik, siyasi kutuplaşma, suç oranları, okul saldırıları, göçmen hakları ve ruh sağlığı sorunları yer aldı.

Daily Mail’e konuşan araştırmacı Prof. Gabriel Rubin, “Gençler nereye dönseler risk görüyor. Bu araştırmaya 2022’de başladığımda görüşmeler iyimserdi; ancak zaman geçtikçe Z kuşağının görüşleri değişti” ifadelerini kullandı.