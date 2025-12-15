Z kuşağı dünyayı korkutucu buluyor

×
Dünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 07:00

YENİ bir araştırma, 1997 ile 2012 yılları arasında doğan Z kuşağı gençlerinin dünyayı “korkutucu bir yer” olarak gördüğünü ortaya çıkardı.

Risk Analizi Derneği Konferansı’nda sunulan araştırmanın bulgularına göre, gençlerin en yoğun kaygı duyduğu alanlar arasında sosyal medyanın etkileri, ekonomik belirsizlik, siyasi kutuplaşma, suç oranları, okul saldırıları, göçmen hakları ve ruh sağlığı sorunları yer aldı.

Daily Mail’e konuşan araştırmacı Prof. Gabriel Rubin, “Gençler nereye dönseler risk görüyor. Bu araştırmaya 2022’de başladığımda görüşmeler iyimserdi; ancak zaman geçtikçe Z kuşağının görüşleri değişti” ifadelerini kullandı.

