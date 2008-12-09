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YÜZYILLIK KİN VE NEFRETTEN BIKKINLIK GELDİ

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Geçmiş olsun. Kime? Hastalık geçiren bir dostumuza sağlık temennisi mi? Hayır, Amerika'daki toplumumuza. Hayırdır inşallah, ne olmuş ki diyeceksiniz? Şükürler olsun kötü bir şey değil. Günlerdir konuşulan '' Kanlı Cinayet Diye Haykır'' başlıklı CNN belgeseli ekranlarda, arz'ı endam (boy gösterdi) etti, ama gelişiyle gidişi bir oldu.

CNN'in deneyimli TV muhabiri Christian Amanpour'un sunduğu orijinal adıyla '' Scream Bloody Murder '' belgeseli 1940'lı yıllardan bu yana soykırımlarını kapsıyor. Yahudilere yönelik 'Holokost'u kuzey Irak'ta Halepçe, Bosna, Kampuçya, Ruanda ve Darfur katliamları izliyor. Üzerinde uğraşılmış, bir kısmı güncelleştirilmiş belgeselde Christian Amanpour'un izlediği katliam yerlerine ağırlık verilmiş. Bu arada sözde Ermeni soykırımı da unutulmamış, iki saat süren programın başında bir dakika kadar yer ayrılmış. İnternet'e mesaj gönderen bir Türk izleyiciye göre bir dakika dahi değil, 45 saniye.

İstanbul'daki bir yakınıma telefonda belgeseli izleyip izlemediğini soruyorum. '' Seyretmek aklımdan bile geçmedi. Bu konudan içime fenalık geldi. Türkiye'de kimse kafa yormuyor 90 küsur yıl önceki Ermeni tehcirinden. Entel takımından bir kaç kişi farklı görünmek için yeni tutumlara giriyorlar. Konuyu en fazla büyütenler, diaspora Türkleri.'' diye cevap veriyor.

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Teşhisi doğru dostumun. Amerika'daki Türklerin gözünde Türklüğü uluslararası forada inciten bir numaralı konu Ermeni tehciri. Belgeselin yayımlanacağını öğrenen Türkler internet üzerinden ortak strateji üzerinde görüş alışverişine giriştiler. Bu safhada CNN'in belgeselde Türk tezine yer verilmediği öğrenildi. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) ülke sathında Türk Amerikalıları harekete geçirerek CNN'i protesto mesajı yağmuruna tuttu. TADF Başlanı Kaya Boztepe, CNN'e 5 bine yakın mesaj gittiğini topluma duyurduktan sonra '' Objektif fikirlere açık bir belgesel hazırlamalarını istiyoruz. CNN kapısı önünde yatarak protesto sürdürürüz gerekiyorsa.'' dedi.

Oysa CNN'den şikayetçi yalnız Türkler değil. 2 saatlik programda  Ermeni tehcirine 45 saniye yer verilmesine öfkelenen ''Amerika Ermenileri Ulusal Komitesi (ANCC)'' tüm üyelerine gönderdiği mesajda CNN'nin protesto edilmesini istedi.

Sözde Ermeni soykırımı protestolarla buharlaşıp kaybolacak bir sorun değil. Diaspora Ermenileri cemiyet ve örgütleriyle konuyu canlı tutma çabası sürdürüyor. Amerika'da bir düzineyi aşkın eyalet 'Soykırımı Günü' ilan etti. Haritada ismi-cismi duyulmamış bir o kadar ülke de dahil. 24 Nisan dünya Ermenilerinin ''Öç Alma Günü.'' Kimden öç almak istediklerini söylemeye gerek yok.  Orada, burada toplantılar yapacaklar, Türklere kan kusacaklar bir kez daha. Ertesi gün 25 Nisan. Bir yıl deşilmeyecek konu.

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Birinci Dünya Harbi'nde doğu Anadolu'da olanların gerçek çehresi hala ihtilaflı. Ermeni tezinin öne sürdüğü en güçlü silah ABD'nin 1913-1915 yıllarında Türkiye Büyükelçisi Henry Morgenthau'nun raporu ve anı kitabı. Oysa Morgenthau görevi sırasında İstanbul'dan dışarıya adımını atmamış. Anılarını toparlayan yazar Burton Hendrick'in sekreteri ile tercümanı Ermeni. Tercüman ve sekreter Türk olsaydı Ermeniler büyükelçinin kitabını kaynak gösterir miydi?

İnternet yazışmalarında Amerika'lı Türklerin iyi kaleme alınmış mesajlarını okuyorum. Bazıları, araştırma ürünü hayli uğraşmayla hazırlanmış. Bu uğraşıların yalnızca Türk izleyicilerle kısıtlanmayıp yoğun ziyaret edilen sitelere taşınması, ABD kongre üyelerine de ulaşması temin edilmeli.Protesto, anti tez ve duyuruların ''Turk Info'', ''Turks United'' gibi başlıkla bir merkezden yönetilmesi, sesimizin ses getirmesini sağlayacaktır.

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Sözde soykırımı sorunu için yabancı arşivlerin koşulsuz açılması, tarihçi heyetlerin araştırmalar yapmasında taviz vermememiz gerekiyor. Gerçeklerin ortaya çıkacağından korkmuyorlarsa tarihe başvurmaktan da korkmasınlar. Bir asırdır süregelen kin ve nefretten bıkkınlık geldi.

 

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