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Yüzyıllar sonra ortaya çıktı: 6 bin 674 yapı bulundu

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#Maya#Antik#Şehir
Yüzyıllar sonra ortaya çıktı: 6 bin 674 yapı bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 12:47

Maya uygarlığına ait antik şehir, yüzyıllar sonra arkeologlar tarafından keşfedildi. MS 250-900 yıllarında altın çağını yaşayan ve İspanyol işgaliyle sona eren uygarlığa ait şehirde, 6 bin 674 yapı bulundu.

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Meksika'da orman örtüsü altında kaybolan bir Maya şehri, yüzyıllar sonra keşfedildi.

Arkeologlar, güneydoğudaki Yucatan Yarımadası'nda bulunan Campeche eyaletinde piramitler, spor sahaları, bölgeleri birbirine bağlayan geçitler ve amfi tiyatrolar buldular. Antiquity dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, şehirde 6 bin 674 yapı bulundu.

Yapılan açıklamada, Lidar adı verilen ve bitki örtüsü altında gömülü yapıları haritalayan bir lazer tarama yöntemi kullanarak bulunan şehire 'Valeriana' adı verildi.

MAYA UYGARLIĞI

Maya uygarlığı, Meksika'nın güneydoğusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bir bölgede hüküm sürdü. M.Ö. 400'lü yıllarda büyüyüp gelişmeye başlayan ve M.Ö. 600'de yükselişe geçen uygarlık, MS 250-900 yıllarında altın çağını yaşadı ve İspanyol işgaliyle sona erdi.

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Maya kentlerinde yapılan araştırmalar, Mayaların astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birçok alanda çok ileri düzeye ulaştığını gösteriyor.

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#Maya#Antik#Şehir

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