Yüzyılın depremi

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Son 40 yılın en büyük depreminde boyu 10 metreye yaklaşan dev dalgalar (tsunami) 2 bin kilometrelik bir sahil şeridini vurdu. Endonezya, Tayland, Sri Lanka, Malezya, Hindistan ve Maldivler'i vuran deprem, bu ülkelerin binlerce kilometrelik kıyılarını dev tsunami dalgalarıyla harap etti.

Ölenlerin sayısının 11 bini geçtiği, binlerce kişinin yaralandığı, sayısız kişinin kaybolduğu bildiriliyor.

TSİ 02.58'de meydana gelen deprem, Amerikan Jeoloji Enstitüsü tarafından, Richter ölçeğine göre 8.9, Strasburg Yer Bilimleri Gözlemevi tarafından 8, Cakarta Jeofizik Bürosu tarafından da 6.8 olarak açıklandı.

SRİ LANKA'DA YÜZLERCE KİŞİ KAYIP

Depremin yol açtığı dev dalgalar Sri Lanka'da 3000 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de kayıp olduğunu bildirildi.

Sri Lanka'da Tamil Kaplanları örgütünün kontrolündeki bölgede depremden ötürü 1500 kişinin öldüğü açıklandı.

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Tamil Kaplanları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hastanelerdeki ceset sayısının 1500 olduğu belirtildi.

TAYLAND'DA BİN KİŞİ KAYIP



Tayland'ın güneyinde etkili olan tsunami dalgalarının 257 kişinin ölümüne, 1000 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.



Tayland'ın turistik Phuket sahillerinde, yüksekliği 10 metreye ulaşan dalgaların etkili olduğu, kayıplar için arama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

ENDONEZYA'DA ÖLÜ SAYISI: 1902



Endonezya'da yer sarsıntısı ve seller nedeniyle ölenlerin sayısı 1902'ye çıktı. Görgü tanıkları, bölgenin başkenti Banda Aceh'te önemli hasara neden olduğunu söylediler. Endonezya kıyılarını etkileyen dalgaların yüksekliğinin 10 metreye ulaştığı belirtildi.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI: 1900

Endonezya açıklarında meydana gelen şiddetli deprem ve dev dalgaların yol açtığı ölü sayısı giderek artıyor. Hindistan İçişleri Bakanı Shivraj Patil, Press Trust of India Ajansı'na verdiği demeçte, ülkenin güneyinde 1900 kişinin öldüğünü söyledi. Enformasyon Bakanı Dayanidhi Maran, daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin güney eyaletlerinde, çoğu Tamil Nadu eyaletinde olmak üzere, 500'e yakın kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

10 İSVEÇLİ ÖLDÜ

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İsveç Dışişleri Bakanlığı yetkililerine göre, Güney Asya depreminde ölenler arasında 10 da İsveçli bulunuyor.

Özellikle Tayland'ın, İsveçlilerin gözde turizm mekanları arasında bulunmasından ötürü bu ülkeye son bir hafta içerisinde 15 bin İsveçlinin gittiği ve bu turistlerin bu ülkede mahsur kaldıkları kaydedildi.

MALDİVLER SULAR ALTINDA

Maldiv adalarının da dalgalardan etkilendiği bildirilirken, olası can kaybı hakkında henüz bilgi verilmedi. Bölgenin başkenti Male'deki tanıklar, kentin büyük bölümünün sular altında kaldığını söylediler. Maldiv adalarındaki tek uluslararası havaalanının, depremden sonra adayı etkileyen dev dalgalar nedeniyle kapatıldığı bildirildi.



Dev dalgalardan etkilenen Maldiv Adaları'nda hükümet sözcüsü Ahmed Şahid, depremin büyük hasara yol açtığını söyledi. Adanın deniz seviyesinden sadece bir metre yükseklikte olduğunu belirten Şahid, dalgaların su baskınlarına neden olduğunu kaydetti. Turizm sezonunun ortasında olduklarını vurgulayan Şahid, bütün bölgeden haber almaya çalıştıklarını ve dua ettiklerini söyledi.

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Malezya'da da 42 kişinin öldüğü haber verildi.

Singapur'da da hissedilen depremin, 1900 yılından bu yana meydana gelen en şiddetli 5. deprem olduğu bildirildi.

AB'DEN 3 MİLYON EURO YARDIM





AB, Güney Asya'daki ülkeleri vuran ve 6000'den fazla kişinin ölümüne yol açan depremin ardından, depremzedeler için toplam 3 milyon euro (yaklaşık 5,6 milyon YTL) tutarında yardım yapacağını açıkladı.

Avrupa Komisyonu'nca yayınlanan bildiride, 3 milyon euronun öncelikle “hayati ihtiyaçları” karşılamak için kullanılmasının hedeflendiği, ihtiyaçların tam olarak belirlenmesinin ardından da ikinci bir yardımın bölgeye gönderileceği belirtildi.

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BM İnsani İşler Koordinasyon Bürosu da kurtarma çalışmaları için Sri Lanka'ya 50 bin dolar ve ihtiyaçların tespiti için bir ekip göndereceğini açıkladı.

Türkiye'nin, Güney Asya'da meydana gelen depremden zarar gören ülkelere maddi yardım yapacağı, ancak miktarın henüz belirlenmediği bildirildi.

Tayland'da 20 vatandaşının kayıp olduğunu, bazılarının ise yaralandığını bildiren İsrail ise Sri Lanka'ya 6 doktor göndereceğini, burada kendi vatandaşlarına yardım için kamplar kurulacağını bildirdi.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Avusturya ve İtalya, Venezüella ve Yunanistan da bölgeye yardım göndereceğini açıklayan ülkeler arasında.

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SON KIRK YILIN EN ŞİDDETLİ DEPREMİ



ABD'nin Colorado eyaletindeki Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Güney Asya'yı vuran depremin büyüklüğünün Richter ölçeğine göre 8.9 olduğunu açıkladı. Merkez uzmanlarından Julie Martinez, daha önce 8.5 olarak açıklanan büyüklüğün 8.9 olduğunu belirterek, “Bu, 1900'den beri meydana gelen en büyük 5. depremdir” dedi.

1964'den beri dünyada bundan daha şiddetli bir depremin olmadığını kaydeden Martinez, “Andaman” fay hattının yaklaşık 1000 kilometrelik bir bölümünün kırıldığını söyledi.

Martinez, “Bu, çok sıklıkla olan bir durum değil. Bu uzunlukta bir fay hattında kırılma olması sıradışı” dedi. Martinez, bölgede uzun süre artçı şoklar meydana gelebileceğini söyledi.



