TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
40 bin dolarlık elmas bir yüzük. Özel tasarım ürünü. Artık Obama'nın eşi Michelle'nin parmağını süsleyecek. İşte ABD'nin yeni başkanı Obama'nın, eşine hediye edeceği "destek için teşekkürler" yüzüğü. Bu yüzden "Yüzüklerin Efendisi" sayılan ve bugünlerde en çok konuşulan yüzük.
ABD Başkanlık seçimini kazanan ve 20 Ocak’tan itibaren Beyaz Saray’a ev sahipliği yapmaya başlayacak Barack Obama'nın, ABD Başkanlığı görevini teslim alacağı günkü yemin töreninde, eşi Michelle'e, son 2 yıldır siyasi yaşamında kendisine verdiği destekten dolayı 40 bin dolarlık özel tasarım bir yüzük hediye edeceği açıklandı.
Tasarımcısı İtalyan Giovanni Bosco
Yeryüzünde bulunan en değerli metal olarak kabul edilen rodyumdan üretilecek yüzüğün elmaslarla kaplı olacağı belirtildi. Amerikan medyasında yeralan haberlerde, müstakbel Başkan Obama'nın, eşine hediye edeceği yüzük için dünyaca ünlü mücevher tasarımcısı İtalyan Giovanni Bosco ile anlaştığı belirtildi.
Dünyanın en az rastlanan değerli metali rodyundan
Yıllık üretiminin çoğunluğu Güney Afrika'da olmak üzere yalnızca 25 ton olan, dünyanın en az rastlanan ve en değerli metali sayılan rodyum, ünlülerin ve zenginlerin takı listesinde ilk sıralarda bulunuyor.