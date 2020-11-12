Yüzlercesi karaya vurdu! Yöre sakinleri alarmda...

Dünyanın en tehlikeli denizanası türlerinden biri olan 'physalia physalis', Cornwall sahillerinde karaya vurmuş durumda...

Cornwall Live haber sitesi, pazar günü Gunwalloe sahilinde bu türden 40 kadar denizanasının görüldüğüne dair haber yaptı.

Yöre sakinleri çok dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; 'physalia physalis', insana dokunduğuda aşırı acı veriyor. Nadiren de olsa öldürücü olabiliyor.

PHYSALIA PHYSALıS NASIL BİR CANLI?

Boyları 10–25cm arası olan bu canlının deniz yüzeyinin altına uzanan ince dalları yaklaşık 150cm kadar uzanabiliyor Bu ince kök şeklindeki uzantıları nematosist zehiri ile kaplı ve diğer küçük canlıları felç ederek öldürüyor.

Physalia physalis ılık okyanuslar boyunca yalnız veya toplu şekilde 1000 ve daha fazla grup halinde yüzüyor. Hava yastığı şeklindeki görünüşü sayesinde yüzeyde rüzgarın etkisiyle ilerliyor.